Abengoa sube en Bolsa tras romper con First Reserve

Abengoa suma ganancias en Bolsa tras la ruptura definitiva con el que hace solo unos meses estaba considera socio estrella de la cotizada sevillana. Las acciones de clase A suben más de un 2,5% tras confirmarse que el fondo estadounidense First Reserve y la española han acordado “dar por terminado el acuerdo de inversión” suscrito en octubre de 2011.



A fecha de hoy, según se ha hecho saber al supervisor del mercado, el fondo First Reserve “no es titular de ninguna acción clase B de la sociedad ni de otros valores canjeables o convertibles”, lo que supone que “no es titular de ninguna participación en el capital” de la compañía que avanza hacia su reflote financiero. Así se ha hecho constar en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



El pasado mes de mayo, Abengoa anunció la retirada del único vocal en su consejo de administración nombrado en representación del fondo estadounidense. Claudi Santiago Ponsa renuncia a su puesto ante los cambios de reparto accionarial que se esperan del plan de conversión de deuda en capital. Así se puso final a un cargo de representación que había ostentado desde el año 2012, cuando se produjo la entrada del vehículo inversor en la cotizada en una ampliación de capital que disparó la especulación sobre su capital.



En septiembre de 2015, antes de que se iniciara el proceso concursal en el que está inmersa Abengoa desde el pasado noviembre, First Reserve ya optó por reducir posiciones. Más recientemente, en estas últimas jornadas, la renovable sevillana ha conseguido luz verde de los jueces estadounidenses y mexicanos para su declaración concursal, lo que facilita la reestructuración de la firma en estos países conforme a los planes trazados desde la matriz del grupo.