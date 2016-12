Telefónica y Dia: favoritas de GVC Gaesco Beka en un Ibex 35 con potencial del 26%

El próximo año será el de la inversión en renta variable, preferentemente europea. Así lo aconsejan los expertos de GVC Gaesco Beka al considerar que el Ibex 35 acumula un descuento del 26% respecto a sus fundamentales. Con la previsión de que en 2017 logre ganar al menos la mitad de esta cota, Telefónica y Dia emergen como sus favoritas.



Desde la casa de inversión, su director de análisis Víctor Peiro considera a lo largo del próximo ejercicio el Ibex 35 bien podría asegurarse la conquista de los 9.900 puntos. El ascenso hasta dicha cota supondría liquidar la mitad del descuento al cual el índice cotiza en la actualidad y una revalorización del 15% desde esta valoración. No obstante, no descarta que en los momentos en los que se sumen más vientos de cola para el selectivo madrileño, su gráfica llegue a vislumbrar los 10.500 puntos.



Previsiblemente, el sector de las telecomunicaciones tendrá una amplia contribución a esta remontada. A pesar de que en el ámbito europeo Peiro se muestra negativo con respecto a estos valores, lo cierto es que Telefónica, Euskaltel y Cellnex se hacen hueco en su cartera de favoritas en Bolsa española. A estas las otorga un potencial teórico del 62,3% (que es además el más amplio de todo el EuroStoxx 50), 49,3% y 46,6% respectivamente. Más enérgico aún es el margen de ganancia de valor que se otorga a Dia (+62,9%), una vez estabilizadas las dudas en torno al conjunto de las economías emergentes en las que tiene buena parte de su negocio.



En cuanto a la visión de GVC Gaesco Beka para el conjunto de Europa, el potencial que augura para el EuroStoxx 50 alcanza los 3.390 puntos. Los expertos de la casa se muestran especialmente positivos con bancos, aseguradoras y construcción y materiales.



De las entidades financieras se destaca la previsible mejora de márgenes en el área de banca de inversión por rotación de carteras, además de la puerta abierta a movimientos de consolidación sectorial. Para las corredurías de seguros, se considera que es momento de poner en valor el que hayan sabido “trasladar el riesgo al cliente” con el fin de los rendimientos garantizados. Mientras tanto, el plan de inversión pública en infraestructuras que se avecina en EEUU y podría replicarse en otras regiones alienta su preferencia hacia lo relacionado con infraestructuras.



Aunque Peiro considera que el precio del petróleo mantendrá su remontada y restará potencial expansivo a la economía española, defiende que la senda del crecimiento seguirá estable y se dejará sentir en unos crecimientos de los beneficios corporativos a ritmos de doble dígito. Unos factores que ayudarán a potenciar el trasvase de posiciones que prevén desde una renta fija que seguirá perdiendo atractivo a favor de Bolsa a tenor del mantenimiento de estímulos por parte de los grandes bancos centrales.



El cuadro macro al que apuntan desde GVC Gaesco Beka pasa por un PIB español que crecerá un 2,5% al cierre de 2017 gracias a una expansión del 2,6% en demanda interna. Asimismo, se da por hecho que la inflación reaparecerá en la Eurozona, con un encarecimiento de los precios al consumo que rondará el 1,5%. Factores que harán que el posible freno de Wall Street a consecuencia del mayor repunte acumulado en los últimos meses no suponga un impedimento para la remontada de los índices europeos de referencia.



Por lo que se refiere al mercado secundario de deuda soberana, el analista considera que la prima de riesgo española se mantendrá en el entorno de los 110-120 puntos básicos a lo largo del próximo ejercicio. Un rango que no excluye la posibilidad de marcados dientes de sierra en el devenir de los meses, porque se espera que la volatilidad vuelva a ser protagonista, marcando picos cuando Holanda, Francia, Alemania y el resto de países europeos se citen en las urnas. En el caso de Italia, el experto descarta la convocatoria de elecciones anticipadas para este próximo año a pesar del fracaso del referéndum de reforma constitucional y la posterior dimisión del ex primer ministro Matteo Renzi.