El doble discurso de Trump: del “America first” al guiño a los indocumentados sin antecedentes

Donald Trump es tan imprevisible que acaba siendo previsible. El mero hecho de que nadie sepa por dónde va a tirar el presidente de Estados Unidos provoca que cualquier giro argumental se enmarque y justifique dentro de su ‘personaje’.



A lo largo de este martes se pudo observar esa especie de ciclotimia que posee el máximo mandatario de Estados Unidos, que en una reunión privada con periodistas anticipó la posibilidad de legalizar o dar cobertura legal a millones de inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales para horas más tarde enarbolar un discurso – su primero en el Congreso – lleno de proclamas contrarias a la inmigración y los inmigrantes.



Según medios estadounidenses de prestigio, como The Washington Post y The Wall Street Journal, Donald Trump planea suavizar el veto migratorio que estableció el pasado mes de enero. Según fuentes gubernamentales a las que han tenido acceso estos medios, el nuevo veto excluirá a los ciudadanos de los países afectados que tengan residencia permanente en Estados Unidos o a los que ya estén en posesión de un visado.



Sin embargo, esa no resulta la modificación más llamativa. De llevarse a cabo la reforma migratoria que el presidente de Estados Unidos confesó a los periodistas, millones de inmigrantes indocumentados podrían ver la luz al final del túnel. Al menos los que no tienen antecedentes policiales, ya que la idea que trasladó Trump es que estas personas “limpias” podrían recibir cierto estatus legal para permanecer en Estados Unidos.



Además, abrió la posibilidad de otorgar la nacionalidad a los “dreamers” (“Soñadores”), las personas extranjeras que desde muy jóvenes llegaron en condición irregular a Estados Unidos y que han hecho su vida en el país. Legalizar y actualizar la idea del “American Dream”, tan importante para el capitalismo.



Yin y el Yan



Sin embargo, estas insinuaciones realizadas a la prensa no se concretaron en el Congreso, donde Donald Trump pronunció este martes su primer discurso presidencial. En él, el presidente de Estados Unidos fue la misma persona, con las mismas ideas, que había sido en fechas anteriores.



Prometió que va a construir el "gran, gran muro" con México, aseguró que “América deberá poner a sus ciudadanos primero, porque solo entonces podremos hacer a América grande de nuevo” y adelantó la creación de una oficina llamada VOICE, que en inglés es el acrónimo de “Apoyo a las Víctimas de Crimen por Inmigración” (Victims of Immigration Crime Engagement).



Según Trump, esta oficina dará voz a aquellos que “han sido ignorados por los medios de comunicación, y silenciados por los grupos de presión".