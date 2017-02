Guindos reitera su rechazo a una quita de la deuda griega

La participación del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el tercer rescate de Grecia se ha convertido en uno de los temas de debate en Bruselas. Cumplir las reformas que reclama el organismo que dirige Christine Lagarde es el requisito que lanza esta parte fundamental de la Troika. Sin embargo, el ministro de Economía español, Luis de Guindos, ha restado importancia a que la institución tome parte en la cuestión helena, así como a algunas de sus posiciones.



Y es que para el popular la colaboración del FMI “no es tan vital” en el rescate griego como lo es para otros países. De hecho, en su opinión, aquellos Estados que “resaltan mucho” llamar a la participación del organismo internacional lanzan un mensaje de “cierta desconfianza” sobre la Comisión Europea. Aun así, Guindos ha querido reconocer las aportaciones que podría añadir al programa por su experiencia.



Respecto a una quita de la deuda griega, el cual es uno de los temas que más importancia ha dado el Gobierno de Tsipras y el propio FMI, el ministro de Mariano Rajoy ha mostrado su rechazo a esta intención. Guindos ha respondido que el Ejecutivo acepta “el principio de que no puede haber quitas”. Sin embargo, sí se ha mostrado a favor de aplicar otras medidas de alivio, como alargar los vencimientos o reducir los tipos de interés.



Pero esta dura postura no es nueva por parte del ministro español. A principios de 2015, en uno de los momentos más candentes de la crisis griega, Guindos cargó contra Tsipras por su pulso con los acreedores. Incluso exigió al Ejecutivo heleno a que pusiera “en marcha las reformas necesarias para crecer” para que “las deudas se paguen”. Un método que, según él, podía aprender del “buen ejemplo” de España. “Que las deudas se paguen, en condiciones favorables, pero que se paguen”, insistió.



Asimismo, el popular ha apuntado que la exigencia a Atenas de mantener un superávit primario del 3,5% del PIB durante diez años “es algo que no ha ocurrido nunca en la historia reciente de ningún país”. En cualquier caso, como ha recogido Europa Press, el ministro de Economía ha insistido en la necesidad de cerrar la segunda revisión del rescate, puesto que Grecia se enfrentará en julio a vencimientos que “son importantes” y “nadie quiere llegar a una situación de crisis” entonces.