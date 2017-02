Los ‘hechos alternativos’ de Trump llegan a la economía

Los ‘hechos alternativos’, el eufemismo que ya ha popularizado la Casa Blanca en el primer mes de mandato de Donald Trump, podrían alcanzar también a las referencias macroeconómicas de la mayor economía del mundo. Según ha publicado The Wall Street Journal, la administración estadounidense estaría planteándose cambiar la forma en que calcula la balanza comercial, una modificación que podría traducirse en que el déficit parezca más grande que en años anteriores.



La idea es excluir de las exportaciones de EEUU las mercancías importadas en un primer momento al país y luego vueltas a enviar fuera, en una ida que no parece perseguir objetivos económicos, pero que permitiría al Gobierno de Trump cargarse de supuestas razones contra los acuerdos comerciales injustos. Así, por ejemplo, un coche fabricado en México que es enviado a EEUU no contaría como exportación si después es vendido a un tercer país.



Mark Zandi, analista de Moody’s Analytics, señala en declaraciones a Morning Money, que “no tiene sentido”. “Con el cambio de medición propuesto, estos productos se contabilizarían en las importaciones, pero no en las exportaciones, aumentando el déficit comercial y presumiblemente reduciendo el PIB. Pero el déficit comercial no se ampliaría ni disminuiría el PIB. Parecen datos alternativos para mí. Es decir, datos sin significado”.



Más crítico aún se muestra Ian Shepherdson, de Pantheon, que lo llega a calificar como un “truco para hacer que los números parezcan peores con el objetivo de gritar a los socios comerciales”. “No hay ningún clamor por este cambio entre los economistas, y suponiendo que el BEA continúe publicando los datos sobre la antigua (actual) base, no creo que nadie se dé cuenta de los nuevos datos. ¿No tienen algo mejor que hacer?”, se pregunta.



No es la única acusación a la Administración Trump de querer introducir ‘hechos alternativos’ en las referencias económicas estadounidenses después de que Forbes haya publicado que la Casa Blanca estaría presionando para unas previsiones económicas más agresivas que hagan parecer mejores sus cifras presupuestarias.