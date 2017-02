Apple acusa a Bruselas de violar sus derechos fundamentales

Apple asegura que la Comisión Europea violó su derecho fundamental “a la buena administración” cuando le impuso la multa de 13.000 millones de euros por el trato de favor fiscal que había recibido en Irlanda para pagar menos impuestos por los ingresos generados en Europa.



Después de tres años de investigación, Bruselas determinó que las ventajas tributarias de las que ha disfrutado la manzana mordida en dicho país suponen una ayuda estatal incompatible con las reglas comunitarias y, por tanto, obligó a la firma a abonar los impuestos atrasados entre 2003 y 2014.



Según la compañía tecnológica, la Comisión Europea cometió errores fundamentales en su interpretación de la legislación irlandesa y de la forma en que el gigante de la tecnología generó sus beneficios. De hecho, no dudan en afirmar que Bruselas "violó los principios de seguridad jurídica", que no llevó a cabo "una investigación diligente e imparcial" y que violó la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.



Apple considera, en definitiva, que no recibió un trato imparcial, justo y oportuno.



Algo que produce hilaridad entre algunos funcionarios de la Comisión Europea que han tenido contacto directo con el diario británico Financial Times. Según ellos, recurrir a los “derechos fundamentales” como estrategia de defensa es “hilarante” ya que, como dijo el eurodiputado alemán Sven Giegold, "no hay ningún derecho humano a recibir subvenciones fiscales".



“Incluso Apple no está por encima de la ley”, afirmó tajantemente el eurodiputado germano.