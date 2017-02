La Troika acuerda con Grecia el regreso de los ‘hombres de negro’ a Atenas

El fin de semana se antojaba crucial para determinar la relación entre los acreedores y Grecia. El escenario, a priori y como manifestaron altos cargos europeos en declaraciones a Europa Press, no era esperanzador. El objetivo pasaba porque en estos días se acordase que los llamados ‘hombres de negro’ vuelvan a Atenas a supervisar el segundo tramo del rescate para dar luz verde a una nueva inyección de liquidez. Y el acuerdo ha llegado.



“El resultado de hoy es que las instituciones volverán a Atenas en un plazo muy corto de tiempo”, ha declarado el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, en una rueda de prensa al término de la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona celebrada en Bruselas y recogida por EFE. Acto seguido, Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, se ha lanzado a celebrar el acuerdo en Twitter: “Observo que hay un nuevo ímpetu en este proceso, un deseo de avanzar y concluir. Esto es una gran noticia para Grecia”.





.@EU_Commission has long insisted on need for a demanding yet balanced agreement. Convergence on this principle allows for return of teams.