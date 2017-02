Hollande y Rajoy se pasan la ‘patata caliente’ de responder a la última polémica de Trump con Suecia

Las declaraciones de Donald Trump no pasan desapercibidas para sus homólogos internacionales, aunque a veces resulte un trago complicado. Sus opiniones no han abierto, por el momento (más allá del choque con México) ninguna crisis diplomática, pero los implicados no rehúyen responder. Así ha sucedido con la última polémica que ha abierto el presidente estadounidense cuando, este fin de semana, preguntó a los asistentes a su mitin en Florida, a colación de la conveniencia de acoger refugiados, si habían visto “lo que ha sucedido en Suecia la pasada noche” relacionándolo con los atentados de Bruselas, Alemania y Francia.



Al poco de lanzar esas palabras, desde Suecia ya se pidieron explicación al nuevo inquilino de la Casa Blanca. De hecho, el ex primer ministro sueco Carl Bildt se preguntó este domingo, a través de su cuenta en Twitter, “¿qué se fumó?” Trump, cuando insinuó eso. Un nuevo episodio que ha creado el republicano y que ha estado presente en la rueda de prensa que han celebrado Françoise Hollande y Mariano Rajoy tras la XXV cumbre bilateral que se ha vivido este lunes en Málaga.



Y es que valorar este choque entre Trump y Suecia se ha convertido en un tema espinoso. O así lo han representado ambos dirigentes europeos. A la pregunta de un periodista internacional de qué les parece que un presidente lance estas afirmaciones informándose por la televisión en vez de acogerse a los cauces diplomáticos, Hollande ha preferido dejar la palabra a Rajoy sin antes lanzar una pequeña carcajada. Y tras unos segundos de dudas, el popular ha sacado su mejor repertorio. “Pues usted mismo, ¿qué quiere que le diga?”, ha respondido dando por ‘zanjada’ la pregunta.