La hilarante reacción de los suecos ante las palabras de Trump

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un verso libre sobre el que pivota gran parte de la preocupación geopolítica. Sus constantes ‘desvaríos’ alimentan a una gran parte de la ciudadanía estadounidense al mismo tiempo que completan la parrilla mediática de los medios de comunicación.



A través de su canal habitual de comunicación, Twitter, Trump asegura que la mayoría de los medios engañan a los ciudadanos y que no hacen más que elaborar “noticias falsas” para intentar desprestigiar su figura política.



Sin embargo, fue el mismo presidente de Estados Unidos quien decidió inventarse una noticia el pasado sábado. Durante un mitin celebrado en Florida, Donald Trump preguntó a los asistentes, a colación de la conveniencia de acoger refugiados, si habían visto “lo que ha sucedido en Suecia la pasada noche”. Y lo unió a los atentados de Bruselas, Alemania y Francia.





Every body knows why #Trump needs #Sweden:#lastnightinsweden pic.twitter.com/AZwGEos4bq