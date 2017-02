¿Qué efectos tiene el G20 en el mundo?

El G20 engloba dos tercios de la población mundial y el 80 por ciento del rendimiento económico mundial. Sin embargo, ¿qué efecto tienen realmente sus decisiones, que no son vinculantes?



Los ministros de Exteriores del G20 se reúnen hoy y mañana en Bonn, en el oeste de Alemania, para preparar la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno el 7 y 8 de julio en Hamburgo.



¿Quién pertenece al G20?



Al "Grupo de los 20" pertenecen la Unión Europea (UE) y 19 países industrializados y emergentes: Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía.



¿Quién participa en el encuentro además de los miembros?



La presidencia anual rotativa tiene la posibilidad de invitar a otros países. España participa regularmente en el encuentro. Este año han sido invitados también Noruega, Holanda y Singapur, así como el presidente de la Unión Africana, el presidente de la Nueva Asociación para el Desarrollo Económico de África (NEPAD, por sus siglas en inglés) y el del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés).



En la cumbre del G20 también participan las siguientes organizaciones internacionales: el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés), la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo y las Naciones Unidas.



¿Por qué se reúnen antes los ministros de Exteriores?



Antes de la cumbre de jefe de Estado y de Gobierno es habitual que haya diversas reuniones ministeriales preparatorias. Esto lo dicta el país que ostenta la presidencia anual, en este caso Alemania. En enero se reunieron los ministros de Agricultura. En el caso de la reunión de Exteriores es la segunda vez que se hace, la primera fue en 2012, durante la Presidencia mexicana, en la que participaron solo la mitad de los ministros. En esta ocasión estarán presentes 17 de 19 (Australia e India manda a sus viceministros). La reunión previa más importante es la que tendrá lugar a mediados de marzo en Baden-Baden, en el sur de Alemania, de ministros de Finanzas.



¿Desde cuándo se reúne el G20?



El grupo se fundó en 1999 en Berlín, en primer lugar a nivel de ministros de Finanzas. Los jefes de Estado y de Gobierno se reúnen desde 2008. Desde entonces, el G20 es considerado como un foro central para la cooperación económica internacional. Sin embargo, abarca todos los ámbitos de política internacional.



¿Qué efecto puede tener el G20?



Sus decisiones no son vinculantes. El G20 no puede imponer las conclusiones, sino solo indicar un rumbo o producir un giro político. El valor de la cumbre se encuentra en los encuentros informales bilaterales que tienen lugar al margen de la agenda oficial del encuentro. En el caso de la reunión de Bonn será la primera vez que el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, se reúna con su homólogo ruso, Serguei Lavrov, lo que ha acaparado toda la atención del encuentro.



¿Qué lo diferencia del G7?



El grupo fundado en la década de los 70 y que engloba a los siete países industrializados más importantes se ve como la comunidad de valores occidentales. No incluye a países importantes como China, India o Brasil, sin lo que no se puede avanzar en muchas cuestiones globales. Rusia formó parte del grupo, que se convirtió en el G8, pero debido a la anexión de Crimea, quedó apartada del grupo.