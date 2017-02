Sólo una diputada del PSOE ha votado en contra del CETA... aunque por error

La división en la socialdemocracia ha llegado con la votación del CETA. Los síntomas en las comisiones expertas ya dejaban entrever que la decisión final de todo el grupo podría llegar en la Eurocámara. Y así ha sido. Un total de 65 miembros de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) han decidido saltarse la disciplina de voto y posicionarse en contra del tratado de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea. Por el contrario, 13 han decidido abstenerse y 95 dar su apoyo al acuerdo.



Menor división ha existido dentro de los socialistas españoles, aunque en las actas nominales se puede apreciar (en la sexta y séptima página) que una eurodiputada del PSOE ha tomar el camino contrario de sus compañeros y votar ‘no’. Es el caso de Soledad Cabezón-Ruiz la portavoz del partido en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. De hecho, ya manifestó que este tratado, al contrario de lo que dicta su formación, no es beneficioso. Incluso desde su portavocía ya se opuso cuando el CETA llegó a su comisión. No obstante, fuentes del PSOE en el Parlamento Europeo han asegurado a este diario que su voto en contra se ha debido a un "error técnico" y así ha quedado reflejado en el diario de sesiones.



El resto de los eurodiputados socialistas han emitido una postura favorable al CETA como han revelado Claudia Aguilera, Inés Ayala, José Blanco, Jonás Fernández, Iratxe García Pérez, Elena Valenciano, Eider Gardiazabal, Enrique Guerrero, Sergio Gutiérrez, Ramón Jaúregui, Javier López e Inmaculada Rodríguez-Piñero. Fernando López-Aguilar, a pesar de aparecer en el resto de votaciones del día, no se encuentra entre los políticos que han dado su opinión sobre el tratado.



En cuanto al resto de europarlamentarios españoles, el Partido Popular se ha mostrado firme en su voto positivo al acuerdo de libre comercio, algo que no es sorpresa. De hecho, el grupo que engloba a los conservadores apenas ha tenido cinco personas que han votado que no (tres polacos y dos belgas) y siete abstenciones. Por su parte, los liberales enmarcados dentro de ALDE también han tenido un voto más uniformado en comparación con los socialdemócratas.



Los diputados españoles de UPyD, Ciudadanos, independientes, PNV y Convergència Democràtica de Catalunya no han dudado: el sí al CETA ha sido contundente. Tan sólo Maite Pagazaurtundúa (UPyD) ‘ha roto’ esa unión liberal absteniendo siendo la única salida de España que se ha decantado por la abstención. Javier Nart (C’s), María Teresa Giménez (UPyD), Ramon Tremosa i Balcells (Convergència), Enrique Calvet (Independiente), Beatriz Becerra (Independiente) e Izaskun Bilbao (PNV) han dado su visto bueno al CETA. Carolina Punset (C’s), al igual que López-Aguilar, no aparece en el acta de la votación, aunque ésta no se encuentra en ninguna de las decisiones del día.