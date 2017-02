La china Wanda amenaza con irrumpir en la banca europea

El gigante inmobiliario chino Dalian Wanda Group ha puesto sus ojos en el sector financiero europeo en su búsqueda de diversificar sus negocios, según publica hoy el diario Financial Times, que apunta a que entre sus objetivos podría estar Deutsche Postbank.



El grupo liderado por Wang Jianlin, el hombre más rico de China y muy conocido en España por tener un 20% del Atlético de Madrid, estaría analizando varias entidades financieras europeas, señala el diario británico. Postbank, puesto a la venta por Deutsche Bank, sería uno de los bancos en la lista.



La búsqueda de activos financieros de la compañía está todavía en una etapa temprana y hasta ahora no se ha producido un acercamiento oficial a Deutsche Bank, señalan las fuentes consultadas por Financial Times.



La compra de un banco por parte de Wanda - tras inversiones tan diferentes como estudios de cine o fabricantes de yates- se convertiría en su primera incursión en el sector financiero. De confirmarse su interés por Deutsche Postbank, podría ser una sorpresa positiva para Deutsche Bank, que está encontrando dificultades para encontrar un comprador por la unidad, por la que estaría pidiendo unos 6.000 millones de euros.



La aparición de Wanda como potencial comprador de activos bancarios en Europa también supondría una sorpresa para diversos observadores del sector, que recuerdan que el gigante asiático no tiene experiencia bancaria ni en China ni en el extranjero.



También llegaría en un momento en que los reguladores chinos están reprimiendo las inversiones corporativas externas que no encajan con las líneas de negocio de las empresas. Desde 2014, Wanda ha gastado cerca de 11.800 millones de dólares en activos en el extranjero, según datos de Dealogic. El patrimonio neto de Wang Jianlin alcanza unos 31.400 millones de dólares, según Forbes.