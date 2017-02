Bruselas advierte a Trump sobre el desmantelamiento de la regulación financiera

Bruselas ha instado a la nueva administración estadounidense de Donald Trump a no abandonar la cooperación internacional sobre la regulación bancaria, advirtiendo de que una política de ‘America First’ podría suponer un riesgo para la estabilidad del sector.



El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, considera que Europa “es sensible cuando se habla de deshacer la legislación financiera que se aplica a normas y estándares internacionales cuidadosamente negociados”. “Es difícil no notar cuando la presidenta de la Reserva Federal es criticada por su enfoque en la negociación de normas y estándares internacionales, o cuando un presidente estadounidense habla de ‘hacer un gran número’ sobre Dodd-Frank”, ha señalado, según recoge Financial Times.



Pidiendo a EEUU que siga participando en foros internacionales como el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Dombrovskis ha advertido de que la divergencia “daría a las instituciones financieras incentivos para entrar en el arbitraje regulatorio ... y [potencialmente] poner en riesgo todo el sistema financiero”.



También ha disparado un dardo a Reino Unido, que intenta que la City mantenga el acceso al mercado europeo tras el Brexit mediante el uso de las disposiciones de ‘equivalencia’ quee permite la legislación de la UE. El vicepresidente de la CE ha dejado claro que el uso de reglas de equivalencia para obtener acceso depende de que el país mantenga normas de regulación y supervisión tan estrictas como las de la UE.



“Basándonos en una fuerte cooperación internacional, la UE ha sido muy abierta a reconocer que las normas de nuestros socios internacionales son equivalentes y alcanzan el mismo objetivo que el nuestro”, ha apuntado. “Pero estos hallazgos dependen en gran medida de las condiciones específicas de los sectores individuales y del país [en su conjunto] en el momento en que se toman las decisiones. Si estas condiciones cambian, tendremos que reevaluar la situación”.