Alemania acelera la repatriación de su oro desde EEUU y Francia

Alemania completará este año el traslado a su territorio de sus reservas de oro guardadas en el exterior, comunicó hoy el Bundesbank.



"Vamos a cumplir el objetivo este año, tres años antes de lo previsto", indicó el directivo Carl-Ludwig Thiele. "No habrá más traslados".



Presionado por iniciativas ciudadanas, el banco emisor alemán se comprometió hace cuatro años a depositar por lo menos la mitad de sus reservas de oro en cámaras de seguridad en el país hasta el año 2020.



Alemania es propietaria de unas 3.378 toneladas de oro, la segunda mayor reserva de oro del mundo, después de Estados Unidos. En la actualidad, las reservas están calculadas en unos 109.000 millones de euros.



En Alemania están guardadas 1.619 toneladas, el 47,9 por ciento del total de las reservas. En 2016 fueron transportadas a Fráncfort 216 toneladas de lingotes de oro depositados en la Reserva Federal de Nueva York y en el Banque de France de París.



De Estados Unidos fueron retiradas antes del cambio de Gobierno 300 toneladas de las 1.500 toneladas de oro alemanas que atesora la Reserva Federal. "El traslado del oro de Nueva York fue completado con éxito en septiembre pasado", reza un comunicado.



De Francia llegaron a Alemania 105 toneladas de oro. El traslado de todas las reservas existentes en París será finalizado este año, con lo cual ya no quedará oro alemán en Francia.



El oro no es repatriado porque nunca estuvo en Alemania, explicó el Bundesbank meses atrás. "Hasta la reunificación alemana (en 1990) teníamos sólo 77 toneladas en Alemania, por razones de seguridad en tiempos de la Guerra Fría", dijo Thiele.



El hecho de que la mayor parte de las reservas de oro de Alemania esté guardada en la Reserva Federal estadounidense, el Banque de France de París o el Bank of England de Londres obedece a razones históricas.



Seis años tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1951, el banco antecesor del actual Bundesbank germano comenzó a ahorrar en lingotes de oro y las reservas treparon con fuerza en la década del 50 y 60, las del llamado "milagro económico", que marcó el ascenso de Alemania como potencia exportadora mundial.



El traslado se efectúa bajo la más estricta confidencialidad.