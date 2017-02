Uno de los autores de Dodd-Frank advierte a Trump de una nueva crisis si deroga la ley

Cuando la semana pasada el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para iniciar la retirada de la ley Dodd-Frank, que rige al sector financiero desde 2010, los grandes bancos se dispararon en Bolsa, con unas ganancias acumuladas entre las siete principales entidades de 35.400 millones de dólares. Sin embargo cada vez son más las voces que apuntan a que el movimiento podría provocar un escenario similar al que desencadenó la crisis.



Barney Frank, uno de los autores de la ley, ha defendido que desmantelar las salvaguardias impuestas por Dodd-Frank para evitar que los bancos acumulen una enorme deuda y asuman préstamos arriesgados podría poner en riesgo todo el sistema financiero.



“Tendrías lo que llevó al crash de 2008”, ha señalado Frank en una entrevista a CNN Money. “En algún momento, toda esa deuda no reembolsable hace que el sistema se bloquee”, ha advertido.



Dodd-Frank limita la capacidad de Wall Street de asumir el tipo de riesgos que condujeron a la crisis financiera de 2008. No ha sido perfecto, admite Frank durante la entrevista, pero Trump no había proporcionado ninguna evidencia para apoyar que deba ser tirada a la basura.



“Llamarla un ‘desastre’ no es una conversación racional”, ha asegurado Frank. “Si hubiéramos causado un desastre en el sistema financiero estadounidense, habría aparecido, pero no hay nada”.



Frank no es el único experto financiero en emitir advertencias sobre las repercusiones de quitar Dodd-Frank. En un artículo de CNBC publicado la semana pasada, Bart Chilton, miembro de la Comisión de Comercio de Futuros y Materias Primas entre 2007 y 2014, escribió que derogar la ley, sería un “error monumental”.