Bruselas rechaza regalar un billete de Interrail a quienes cumplan 18 años

Hubo un momento, entre 2013 y 2014, donde Bruselas y varios Estados miembro de la UE insinuaron que el plan académico Erasmus no era más que un gasto superfluo que había que erradicar en tiempos de crisis. La percepción en parte de la sociedad de que el Erasmus era un programa destinado a la diversión más que a lo académico provocó que una considerable masa social apoyara a gobiernos, como el español, decididos a cortar de raíz estas becas.



Sin embargo, estas personas, muy preocupadas por los auges de los ‘populismos’, no recapacitaron en que son precisamente medidas como las becas Erasmus las que generan un sentimiento de “pertenencia a Europa”. Son palabras del líder del grupo popular del Parlamento Europeo, Manfred Weber, quien durante meses ha defendido la instauración del billete de Interrail gratis para aquellos europeos que cumplieran 18 años.



Según Weber, esta medida implicaría la construcción de redes humanas y sociales entre europeos, lo que permitiría contrarrestar, en gran medida, el auge del “populismo y la desinformación”.



Sin embargo, la Comisión Europea ha rechazado su propuesta porque considera que tendría un coste muy elevado para las arcas comunitarias. Se estima que el monto anual ascendería a los 2.000 millones de euros, ya que el billete tiene un precio medio de 400 euros.



Según han confirmado varios funcionarios de Bruselas al medio británico Financial Times, la UE prefiere un plan más barato destinado a subvencionar viajes de determinados colegios a otros países de la Unión.



Según esos funcionarios de la UE, el plan que defendía Webber, y otros muchos parlamentarios, beneficiaría “injustamente” a algunos jóvenes sobre otros, ya que daría un impulso injusto a los jóvenes lo suficientemente ricos como para pagar los gastos de alojamiento asociados con el viaje.



El proyecto piloto destinado a colegios arrancará con un presupuesto infinitamente más bajo que el planteado para los billetes de Interrail. Será un presupuesto valorado en 2,5 millones de euros al año.



Webber asegura que no está impresionado por la noticia y que "seguiría presionando para que un billete de Interrail gratis sea entregado a cada ciudadano europeo en su 18 cumpleaños", "creemos que es una manera de volver a entusiasmar a los jóvenes por Europa", asegura al diario británico.



Se calcula que alrededor de 300.000 jóvenes europeos utilizan cada año el pase Interrail, que permite viajar en tren de forma ilimitada por los 30 países europeos que participan en la red.