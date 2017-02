Barclays suelta lastre en Italia con la venta de una nueva cartera de créditos

Barclays ha firmado un acuerdo para vender una cartera de préstamos no estratégicos e improductivos por valor de 177 millones de euros a AnaCap Financial Partners, según informaron ambas compañías en un comunicado que recoge Europa Press.



La cartera de créditos se compone principalmente de préstamos a pequeñas y medianas empresas respaldados por activos inmobiliarios localizados de forma generalizada en el Norte de Italia que no forman parte del negocio principal de Barclays.



La transacción, prevista para completarse en el segundo trimestre, reducirá la cartera de activos no estratégicos ponderados por riesgo de Barclays en 78 millones de libras (unos 90 millones de euros) adicionales, según el banco.



El jefe de la división no estratégica de Barclays, Harry Harrison, ha destacado que la entidad espera continuar con “éxito” su política de desinversiones, después de que durante los últimos doce meses se haya deshecho de sus bancos minoristas en Italia y Portugal, haya vendido su negocio de tarjetas de crédito en el Sur de Europa o haya liquidado su división sanitaria asiática, entre otros negocios.



Por su parte, AnaCap acumula un total de préstamos adquiridos en el último año por importe aproximado de 2.500 millones de euros con esta operación, después de que durante 2016 adquiriese sendas carteras de préstamos a UniCredit, Royal Bank of Scotland (RBS) y al negocio financiero de General Electric (GE).