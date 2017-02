Los favoritos a la Presidencia de Francia, envueltos en casos de corrupción

Las encuestas sobre quién será el próximo presidente de Francia han sido hasta ahora muy claras: Marine Le Pen o François Fillon. Sin embargo, los acontecimientos acaecidos en los últimos días podrían modificar la opinión pública sobre estos líderes políticos.



François Fillon está envuelto en el caso conocido en Francia como ‘Penelopegate’, un juego de palabras entre el nombre de su mujer, Penelope Fillon, y el Watergate. El caso es que según el semanario satírico galo Le Canard Enchaine, la mujer de Fillon tuvo durante ocho años un empleo ficticio que le proporcionó ingresos de dinero público superiores en total a los 500.000 euros.



Un trabajo que, según el medio, consistió en ser una supuesta asistenta parlamentaria del partido político de su marido. La Fiscalía ha entrado a investigar lo sucedido, aunque de primeras, el candidato a la Presidencia, François Fillon ha asegurado que es inocente y que todo se trata de una ‘caza de brujas’.



En esa misma línea se ha posicionado la máxima referente del Frente Nacional, Marine Le Pen, con la decisión tomada este miércoles por el Parlamento Europeo. La líder del partido racista, xenófobo y homófobo está acusada de haber malversado más de 300.000 euros públicos en beneficio de su partido.



Al parecer, el Parlamento Europeo le acusa de haber utilizado los fondos que recibió en su dotación como eurodiputada para usos extraparlamentarios como gastos de personal de dos trabajadores del partido que no hacen tareas de asistente para la política francesa relacionadas con su labor de eurodiputada, apunta la Agencia EFE.



En concreto, le acusan de haber utilizado fraudulentamente 340.000 euros para pagar a su jefa de gabinete, Catherine Grisset, que trabaja para el Frente Nacional en Francia, y para el sueldo de Thierry Leger, que no es asistente parlamentario de Le Pen si no su guardaespaldas.



El Parlamento Europeo avisó a Le Pen hace semanas que debía devolver ese dinero. Sin embargo, ante la negativa de la líder de extrema derecha, Bruselas ha procedido a intervenir el salario de la política francesa. A partir de este mes, Le Pen cobrará la mitad de su sueldo.



La lideresa del Frente Nacional considera "indignante" la actitud del Parlamento Europeo porque, afirma, no ha esperado a que la justicia se haya pronunciado.