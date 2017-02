Las quiebras en China ponen en peligro el crecimiento económico en Asia-Pacífico

Una de las regiones económicas más florecientes de los últimos años se enfrentará este año a la pérdida de velocidad de su principal locomotora. China seguirá decelerando en crecimiento, pero además este año sufrirá un repunte en número de quiebras y plazos de pago de facturas que amenaza el ritmo de expansión de muchos de sus vecinos.



Los mercados más afectados por el frenazo del ‘Gigante Asiático’ serán Corea del Sur, Malasia, Tailandia, Singapur y también Taiwán. Así lo prevén los expertos de Crédito y Caución, la rama del grupo Catalana Occidente especialista en aseguramiento de crédito interior y a la exportación. En su último informe sobre la región advierten de que “tras el incremento sustancial de 2016” en insolvencias dentro de la economía china, a lo largo de 2017 no solo se mantendrá la tendencia sino que “se prevé que crezcan aún más”.



Entre los factores que la firma señala como determinante en este empeoramiento del clima empresarial chino están el exceso de capacidad y el alto endeudamiento que presentan muchas compañías del país. En ambos casos, como se ha constatado también con algunas de las más recientes medidas dictaminadas desde Pekín para reflotar la economía nacional, el problema se agudiza en dependencia de qué sectores. Además, y especialmente, el informe aconseja “precaución con las pequeñas y medianas empresas privadas debido a sus dificultades de acceso a financiación”.



La ralentización económica de China, locomotora de la región y todavía segunda potencia mundial en cuanto a PIB, marca a fuego el rumbo de aquellos países vecinos con los cuales mantiene lazos económicos más fuertes. Así, en Corea del Sur el impacto procede sobre todo de que una economía basada en la exportación “ya no es capaz de proporcionar suficientes empleos y crecimiento del poder adquisitivo”. Las empresas de Taiwán no sólo sufren por la disminución de la demanda china, sino también por la creciente capacidad de las industrias del continente para mejorar en la cadena de valor tecnológico en sectores clave como los semiconductores, lo que obliga al país insular a centrarse en alternativas de alto valor añadido en el medio y largo plazo para competir con los negocios más punteros de tierra firme.



Desde Crédito y Caución se señala además el caso de Malasia, donde si bien la economía no está tan directamente expuesta a China por la parte de las exportaciones, sí que aparece muy vulnerable ante cualquier debilitamiento del apetito inversor por los mercados emergentes, que es lo que viene ocurriendo más recientemente. Mientras tanto, Singapur, especializado como nodo logístico y financiero que recientemente había apostado con decisión por la alta tecnología ve cómo sus vecinos del norte irrumpen cada vez con más fuerza y en mayor número en este segmento.



Mientras tanto, en Asia, buena parte de la mercancía china de bajo valor añadido está siendo sustituida por productos vietnamitas más baratos, lo que permite prever un crecimiento del 6% en 2017 en esta economía. El país, sin embargo, podría terminar sufriendo el freno de China precisamente porque un 50% de sus exportaciones tienen como destino el propio continente asiático mientras que su acceso a otras regiones queda ahora en el aire, según recuerda la firma de seguros, por la posible enmienda a la totalidad del pacto para la Asociación Transpacífica por parte de EEUU.