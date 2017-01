Trump despide a la Fiscal General que rechazó el veto migratorio

El trabajo de una Fiscal General en Estados Unidos es similar al de una ministra de Justicia en España. Sally Yates ha sido durante los últimos años quien ha ocupado ese cargo por decisión de Obama, en un país que en ese tiempo no ha instaurado ningún veto migratorio por cuestiones de nacionalidad.



Sin embargo el nuevo presidente, Donald Trump, lo ha llevado a cabo en menos de dos semanas de liderazgo. El magnate neoyorquino firmó el pasado viernes una orden ejecutiva en la que prohíbe temporalmente la entrada a EE.UU. de ciudadanos provenientes de Irán, Irak, Siria, Sudán, Somalia, Libia y Yemen.



Yates aseguró a lo largo del fin de semana que mientras ella fuera la Fiscal General – en funciones – no iba a defender esa Orden Ejecutiva porque dudaba de su legalidad. Es más, la fiscal elegida por Barack Obama aprovechó sus últimos días para ordenar a los abogados del Departamento de Justicia que no hicieran cumplir la orden firmada por el presidente.



Una decisión que le ha apartado del cargo poco antes de lo previsto. El presidente Trump ha decidido despedirla fulminantemente por haber “traicionado al Departamento de Justicia al negarse a hacer cumplir una orden legal diseñada para proteger a los ciudadanos de los Estados Unidos". Según Trump, los demócratas están tratando de boicotearle.





