El CEO de Goldman Sachs carga contra el veto a los inmigrantes de Trump

El CEO de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, se ha convertido en el primer banquero de Wall Street en criticar abiertamente el veto migratorio aprobado por el presidente de EEUU, Donald Trump, sobre siete países musulmanes.



Aunque los ejecutivos de JP Morgan Chase y Morgan Stanley han enviado mensajes a sus empleados sobre las restricciones, Blankfein ha ido un paso más lejos, uniendo su voz a la condena explícita que sí han mostrado los gigantes del sector tecnológico sobre estas medidas.



“Esta no es una política que apoyemos”, ha señalado en un mensaje al personal. “Existe una interrupción potencial” tanto en las operaciones de la firma como en algunos trabajadores y sus familias. “Quiero asegurarles a todos ustedes que trabajaremos para minimizar esta interrupción en la medida que podamos, dentro de la ley, y nos enfocaremos en apoyar a nuestros colegas y a sus familias que puedan ser afectados”, ha asegurado el CEO de Goldman Sachs.



“Para que tengamos éxito, nuestros hombres y mujeres deben reflejar la diversidad de las comunidades y de las culturas en las que operamos”, ha apuntado Blankfein, que considera que el banco debe “atraer, retener y motivar a personas de muchos orígenes y perspectivas”. “Mantener la diversidad no es una opción, es lo que debemos ser”, ha zanjado.



Varios ejecutivos del sector tecnológico, como Tim Cook (Apple), han condenado la orden ejecutiva del presidente Trump. Sergey Brin, cofundador de Google, incluso apareció en una manifestación en el Aeropuerto Internacional de San Francisco en contra de ella.



Sin embargo, la mayoría de las grandes empresas estadounidenses ha evitado hasta ahora criticar el movimiento. Los otros dos grandes bancos de Wall Street, Citigroup y Bank of America, se negaron a comentar el asunto cuando se le preguntó sobre el tema durante el fin de semana, según publica Financial Times.



Por su parte, JP Morgan Chase ha señalado en un mensaje de sus directivos que había estado en contacto con empleados potencialmente afectados por el movimiento. El banco ha apuntado que algunos “empleados excepcionales” eran inmigrantes. “Nuestro país, la economía y el bienestar son fortalecidos por la rica diversidad del mundo que nos rodea”.



James Gorman, presidente y director ejecutivo de Morgan Stanley, ha señalado al personal en un memorándum que “si bien ningún empleado individual se vio afectado en su viaje hasta la fecha, estamos preocupados por los individuos y sus familias que podrían verse afectados”, por lo que “les proporcionará apoyo según sea necesario”. “Valoramos enormemente la contribución de todos nuestros empleados de todo el mundo”, ha añadido.