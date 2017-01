Trump no descansa ni el séptimo día: Así ha sido su primera semana

Lo primero que hizo Donald Trump como presidente de Estados Unidos fue firmar un decreto para “aliviar la carga del Obamacare”. La decisión no supuso ningún escándalo, ya que uno de los principales ejes de la campaña electoral republicana giró en torno a la necesidad de tumbar el sistema sanitario ideado por la Administración Obama.



La disolución completa del ‘Obamacare’ depende ahora de un Congreso que no demorará mucho en llevarla a cabo. El fin de este sistema dejará sin cobertura sanitaria gratuita a miles de personas con bajos recursos económicos. Sin embargo, después de los primeros siete días de Presidencia, pocos se acuerdan de ello.



En ese tiempo, Trump ha sido capaz de provocar – en su contra – las marchas más multitudinarias de las últimas décadas, de comenzar una guerra comercial con uno de sus principales aliados económicos o de declarar a los medios de comunicación como los principales “enemigos” de Estados Unidos, entre otras cuestiones.



Discurso inaugural



Donald Trump tomó posesión el viernes 20 de enero con un discurso nacionalista y contrario al “establishment” de Washington. Dos mensajes que protagonizaron una intervención que será recordada por la frase premonitoria de “America first” (‘primero Estados Unidos’). En su apelación, el magnate neoyorquino aseguró que “todas las decisiones sobre comercios, impuestos, asuntos exteriores, inmigración se harán para beneficiar a los estadounidenses”.







La ‘investidura’ de Trump obtuvo más expectación mediática que popular, ya que el número de asistentes que acudieron a las escalinatas del Capitolio fue considerablemente más reducido que en las ceremonias de Barack Obama y George W. Bush.



Aun así, el equipo de Gobierno de Donald Trump negó la mayor y acusó a los medios de mentir. El portavoz de la Casa Blanca aseguró que fue la inauguración con más público de la historia y que eso es lo que los medios "deberían contar". Algo fácilmente y visiblemente refutable. Tanto, que dos días más tarde irrumpió la asesora de Trump, Kellyanne Conway, para afirmar que el Ejecutivo no miente, sino que ofrece "hechos alternativos".



Marchas mujeres



El primer amanecer de Donald Trump en la Casa Blanca estuvo ambientado por las protestas más multitudinarias sucedidas en Estados Unidos en varias décadas. La ‘Marcha de las mujeres’ convocó a más de 5 millones de personas en diversas ciudades de EEUU, que junto a la defensa de la igualdad de género reclamaron mayor protección de los derechos de los inmigrantes, de los trabajadores, de los discapacitados, de la comunidad LGBT y demás minorías que se sienten vulnerables ante la nueva administración, tal y como resume el canal hispano estadounidense Univisión.



Mexico has taken advantage of the U.S. for long enough. Massive trade deficits & little help on the very weak border must change, NOW!