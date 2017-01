Trump anuncia la creación inmediata del muro fronterizo con México

Donald Trump iba en serio cuando decía todas esas cosas. Al menos en lo correspondiente al muro fronterizo con México o en su aversión hacia los refugiados y la comunidad musulmana. A través de un mensaje de Twitter, el presidente de Estados Unidos ha anunciado que este miércoles tomará medidas relativas a la seguridad nacional como la construcción (ampliación) del muro fronterizo con México.



El señor Trump firmará este miércoles la orden ejecutiva del muro durante una comparecencia ante el Departamento de Seguridad Nacional, en la que previsiblemente pedirá-exigirá a México que pague la obra ‘pública’. Algo que las autoridades mexicanas han rechazado una y otra vez.





Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!