El Supremo británico obliga a May a someter el Brexit a la aprobación del Parlamento

El Gobierno de Theresa May no puede activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que iniciará formalmente el proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea, sin realizar antes una votación en el Parlamento, según ha dictaminado hoy el Tribunal Supremo del país.



El referéndum del 23 de junio del año pasado, en el que los británicos votaron mayoritariamente por abandonar la Unión Europea -el ya famoso Brexit-, deberá ir acompañado de una autorización del Parlamento británico para iniciar formalmente el proceso, según han decretado los magistrados del Supremo por ocho votos a tres.



El Gobierno de May había apelado al Supremo después de que el Tribunal Superior de Londres respaldara el recurso formulado por la inversora Gina Miller, y que contó con el apoyo del Gobierno escocés, de que antes de iniciar el Brexit era necesaria la aprobación del Parlamento, puesto que la salida supondría privar a los ciudadanos de derechos que les fueron concedidos por los parlamentarios.



En su fallo, el Supremo ha considerado que la denominada ‘prerrogativa real’, los poderes ejecutivos del Gobierno, no es suficiente para privar a los ciudadanos de los derechos obtenidos a través de leyes aprobadas por el Parlamento en virtud de la entrada del país en la UE.



“El referéndum es de gran significado político, pero el Acta del Parlamento que lo estableció no decía qué debía ocurrir como resultado”, ha explicado en presidente del Supremo, David Neuberger, durante la lectura del fallo, según recoge la agencia Europa Press. “Cualquier cambio en la ley para dar efecto al referéndum debe hacerse de la única manera permitida por la Constitución, es decir, por un Acta del Parlamento”, ha añadido.



No obstante, los magistrados han determinado que el Gobierno no tiene que esperar a obtener consentimiento de las asambleas de Escocia, Irlanda del Norte y Gales antes de iniciar el procedimiento formal de negociación con la UE para la salida del bloque.