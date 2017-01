AfD alemana rehúsa expulsar al dirigente por la polémica por el Holocausto

Los populistas de derecha de Alternativa para Alemania (AfD) se negaron el lunes a expulsar a un alto dirigente que causó estupor al criticar un monumento a las víctimas del genocidio judío en Berlín y la cultura de la conciencia de la culpa alemana del Holocausto.



La cúpula del partido llegó a la conclusión tras tres horas de debate que Björn Höcke, quien dirige la sección de la Afd del estado de Turingia, fuese amonestado por sus polémicas declaraciones y no fuese excluido de la formación.



En un discurso pronunciado el 17 de enero en la ciudad de Dresde, Höcke se quejó de la existencia del monumento a las víctimas del Holocausto enclavado en el centro de Berlín, uno de los sitios más visitados de la capital.



"Nosotros los alemanes, es decir nuestro pueblo, somos el único pueblo en el mundo que levantó un monumento a la vergüenza en el corazón de su capital", arremetió.



Asimismo calificó al alemán de "pueblo vencido brutalmente" y demandó "un viraje de 180 grados de la política de la memoria".



"En lugar de acercar a la nueva generación a los grandes benefactores, los filósofos conocidos, los músicos, los descubridores e inventores geniales de los que tantos tenemos (...), quizás muchos más que cualquier otro pueblo en este mundo (....), en lugar de enseñar a los alumnos en los colegios esta historia, la historia alemana es vilipendiada y ridiculizada", sentenció.



Las críticas no se hicieron esperar y Höcke fue denunciado penalmente por instigación al odio racial. Dentro de la AfD se produjeron reacciones encontradas.



"Björn Höcke se ha vuelto una carga para el partido", sostuvo la presidenta Frauke Petry, en declaraciones al semanario "Junge Freiheit", mientras que el vicepresidente Alexander Gauland salió en su defensa.



Sin embargo, los máximos cuadros de la AfD se decantaron por retener al funcionario, que encabeza el grupo parlamentario en el Legislativo de Turingia, en el este del país.



El copresidente del partido Jörg Meuthen dijo a dpa que estaba satisfecho con la decisión y opinó que no hubiera sido razonable dejar fuera a Höcke si se quería mantener una "amplia gama de opiniones" en el seno de la agrupación.



Georg Pazderski, dirigente de la sección de Berlín, informó que una "gran mayoría" había estado a favor de apercibir al político en lugar de expulsarlo. Agregó que la cúpula aún debe decidir qué sanción adoptar.



Höcke, un profesor de historia de colegio secundario, pertenece al ala más derechista y nacionalista de la AfD y no es la primera vez que llena titulares con declaraciones xenófobas.



La llegada masiva de refugiados a Alemania ha dado alas a los populistas de derecha, que desembarcaron en diez hemiciclos regionales y con casi toda probabilidad tendrán escaños en el próximo Parlamento alemán. Las encuestas para las elecciones generales de septiembre les auguran cerca del 12 por ciento de los votos.