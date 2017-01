El BCE extenderá en 2018 su programa de compra de deuda, según S&P

A pesar de que cada vez más voces, sobre todo en Alemania, piden una retirada gradual de los estímulos, el Banco Central Europeo (BCE) ampliará su programa de compra de bonos durante 2018, según considera la agencia S&P Ratings.



Con unas mediciones de inflación subyacente, que son menos volátiles que la inflación general, que siguen siendo decepcionantes y un crecimiento del crédito que sigue siendo insignificante, S&P piensa que los responsables de la política monetaria de la eurozona seguirán aplicando “cautelosamente” su programa de flexibilización cuantitativa.



A partir de abril, el BCE comprará activos por valor de 60.000 millones de euros mensuales, frente a los 80.000 millones actuales, hasta diciembre de 2017 o “más allá si fuera necesario”, según reiteró la institución tras su reunión de política monetaria de la semana pasada. No obstante, el aumento de la inflación en Alemania hasta el 1,7% ha planteado nuevas dudas sobre la actual política monetaria.



“A pesar del aumento de las presiones procedentes de Alemania para elevar los tipos de interés debido al aumento de la inflación, prevemos una reducción muy gradual y cautelosa de las compras en el segundo semestre de este año, con un recorte adicional en la primera mitad de 2018”, señala Jean-Michel Six, economista jefe de S&P para Europa, Oriente Medio y Asia, según recoge Financial Times.



Six espera que la QE se reduzca a 40.000 millones de euros en la segunda mitad de este año, antes de un recorte final en 2018. “La magnitud de esta reducción dependerá de las condiciones crediticias globales que prevalezcan en ese momento”.



Para la agencia “el banco está ahorrando combustible en previsión de tener un camino más largo para conducir. Pero el viaje no es probable que sea suave mientras aparecen divergencias crecientes entre los miembros de la eurozona”.