El español 'desaparece' de la web de la Casa Blanca

La mano del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya se deja notar en la Casa Blanca. La versión en español de la página web ha desaparecido de internet poco después de que Trump tomara posesión del cargo el pasado viernes.



“Sorry, the page you're looking for can't be found (Disculpa, la página que estás buscando no puede encontrarse)”, es el mensaje que aparece cuando se intenta acceder a la página www.whitehouse.gov/espanol. La versión en español de esa web, según RTVE, se abrió en los meses posteriores a la llegada al poder de Barack Obama. Y ha estado vigente hasta ahora.



Asimismo, la nueva administración Trump ha ordenado la clausura de otros instrumentos de comunicación en español como la cuenta @LaCasaBlanca que tenía en Twitter o su página de Facebook. Si se busca el término 'español' en la web de esta institución, el resultado es nulo, aunque si la búsqueda se realiza por 'spanish' aparece la referencia de la guerra de Cuba.



En septiembre de 2015, Trump ya criticó en un acto en Miami al exgobernador de Florida Jeb Bush por hablar en español.