Mel Gibson, partidario de endurecer la ley sobre tenencia de armas

El actor y cineasta Mel Gibson se muestra partidario de que en Estados Unidos se endurezca la regulación sobre posesión de armas, según indicó en una entrevista que hoy publica el dominical alemán "Bild am Sonntag".



"Mucha gente posee armas y acaba cometiendo cosas realmente malas con ellas. Espero que en un algún momento esto se replantee", señaló el director y protagonista de "Braveheart".



A pesar de que Gibson aboga por un mayor control, no defiende la prohibición de la tenencia de armas de fuego. "La posesión de armas siempre ha sido habitual en Estados Unidos y es una costumbre muy arraigada. No se podría acabar con ella fácilmente", apuntó.



Durante la entrevista, Gibson reconoció que no dispone de armas de fuego en casa. "¡No, y tampoco he utilizado nunca una!", responde al ser preguntado al respecto.



La tenencia de armas es el tema central sobre el que se vertebra la última película dirigida por el ganador de dos Oscar, el drama bélico "Hasta el último hombre" ("Hacksaw Ridge").



La cinta, que le ha valido el elogio de la crítica, cuenta la historia real de Desmond T. Doss, un objetor de conciencia que participó en la batalla de Okinawa (Japón) y logró salvar la vida de 75 soldados sin utilizar armas, un extremo al que se negaba.