El frenesí de los últimos días de Obama

Barack Obama deja este viernes de ser el presidente de Estados Unidos. El primer presidente negro de la historia del país llegó a la Casa Blanca como ‘la gran esperanza’ y se va de ella con, posiblemente, más oscuros que claros. En cualquier caso, la llegada de Donald Trump y las medidas aplicadas en los últimos días de presidencia han servido a Barack Obama para mejorar su imagen.



La última, la decisión de sacar de la cárcel de Guantánamo a cuatro presos que permanecían en ella desde 2002. Ravil Mingazov, Haji Wali Muhammed, Yassin Ismail Qasim y Jabran al Qahtani han sido enviados a Emiratos Árabes Unidos y a Arabia Saudí, según ha informado el Pentágono a varios medios estadounidenses.



Sin embargo, la considerable reducción de presos en este centro de detención – de 242 reos en 2009 a 41 en 2017 – no debe obviar la promesa electoral de Obama de cerrar la cárcel de Guantánamo por completo.



El hasta hoy presidente de Estados Unidos no esconde la desilusión por no haber cumplido el cometido, pero “si hubiera sido fácil, hubiéramos cerrado Guantánamo hace años”. Obama se excusa en la mayoría republicana del Congreso para lamentar que “la Historia nos castigará por combatir el terrorismo de esta forma”.



“Guantánamo es contrario a nuestros valores y socava nuestra posición en el mundo”, asegura.



La liberación de estos presos no ha sido la única medida penitenciaria que ha aplicado Barack Obama en sus últimos días de gloria presidencial. Para lo que le quedaba dentro, el presidente ha querido quedarse a gusto.



A dos días de investirse Donald Trump como presidente, Obama decidió conmutar las penas de reclusión de 330 personas, casi todas por delitos no violentos relacionados con las drogas. En un mensaje compartido en Twitter, el hasta hoy presidente asegura que "Estados Unidos es una nación de segundas oportunidades”.





Proud to make this one of my final actions as President. America is a nation of second chances, and 1,715 people deserved that shot. https://t.co/4hPxG7hqHL