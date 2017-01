Soros augura el fracaso de Trump y una rápida marcha de May

El magnate George Soros cree que el presidente electo de EEUU, Donald Trump, que hoy toma posesión, “va a fracasar” al frente del país norteamericano. Además, augura que la primera ministra británica, Theresa May, no durará mucho en el cargo y que China podría adoptar una posición más represiva.



Durante un encuentro con los medios en el Foro Económico Mundial de Davos, el multimillonario inversor, que apoyó durante la campaña a la candidata demócrata, Hillary Clinton, ha calificado a Trump de “dictador” y “estafador”. Representa “una forma de gobierno cercana a la dictadura, más parecida a un estado mafioso, lo opuesto a la sociedad abierta”, ha defendido, según recoge Efe.



Para Soros, las ideas mostradas por Trump en los últimos meses son contradictorias, lo que provocará un choque entre los miembros de su equipo que hará fracasar su mandato, apunta, por su parte, Bloomberg.



En cuanto al impacto de la llegada del nuevo presidente, Soros ha asegurado que “en este momento la incertidumbre, que es el peor enemigo de la inversión a largo plazo, está en su máximo nivel”. En su opinión, la subida de las acciones en Wall Street desde la victoria del republicano en las elecciones del pasado 8 de noviembre se explica porque los mercados prevén que Trump eliminará regulaciones y reducirá impuestos. Sin embargo, el magnate ha considerado que ese “sueño” para los mercados no se cumplirá, debido al efecto que tendrá la subida de los aranceles y la marcha atrás en acuerdos comerciales como el TTIP.



Soros también ha hablado de la posible guerra comercial entre EEUU y China, que podría ser “irreconciliable”, pues el presidente chino, Xi Jinping, responderá con firmeza a los desafíos de Trump. A su juicio, China se encuentra en un momento crucial y, si en un par de años no funcionan las reformas económicas que quiere plantear Xi, regresará a un estado “represivo dentro y agresivo fuera”.



Respecto al Brexit, el magnate ha explicado que es poco probable que May aguante mucho tiempo como primera ministra. Los británicos “pronto se darán cuenta de que tomaron una decisión equivocada y que les lleva en una mala dirección”, ha añadido.