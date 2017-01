Draghi desoye a Alemania y aleja la opción de una retirada gradual de los estímulos

Pocas sorpresas en la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), que ha decidido mantener los tipos de interés en sus mínimos históricos, y ha confirmado el programa de compra de bonos al menos hasta diciembre. El presidente de la institución, Mario Draghi, considera que no hay signos “convincentes” de un alza en la inflación que obligue a modificar estas políticas al tiempo que se ha defendido de las críticas de Alemania.



En su comparecencia en rueda de prensa en Frankfurt, Draghi ha destacado que en la reunión de hoy no se ha discutido sobre un ‘tapering’ o retirada gradual de las medidas de estímulo. Cuando llegue el momento, los responsables de la política monetaria tendrán que tomar un enfoque a largo plazo, detallado y cuidadosos, pero todavía no es ese día, ha destacado el banquero italiano.



El presidente del BCE no considera además que la institución vaya a tener ningún problema para encontrar bonos que comprar dentro de su agresivo programa de expansión cuantitativa (QE), aunque se ha mostrado abierto a “mejorar la estrategia si fuera necesario”. En ese sentido, la máxima autoridad monetaria europea ha anunciado hoy nuevos detalles de cómo se implementarán las compras de activos con rentabilidades inferiores al -0,4% (el tipo de depósito). Estas compras se limitarán a la deuda pública, quedando excluidos los bonos corporativos, las cédulas y los ABS. Además, en cada jurisdicción se dará “prioridad” a las rentabilidades por encima de ese umbral, por lo que las compras variarán dependiendo de cada país.



El banquero central italiano también ha salido al paso de las últimas críticas vertidas desde Alemania sobre las políticas al BCE, al recordar que la recuperación de la eurozona es del interés de todos, incluidos los alemanes. Para Draghi, aunque hay señales de una recuperación global “algo más fuerte”, el crecimiento económico de la eurozona se verá frenado por el lento ritmo de implementación de las reformas económicas y los problemas de balance, por lo que todavía existen riesgos a la baja.



En su reunión de hoy, el BCE ha cumplido los pronósticos y ha decidido mantener los tipos de interés de referencia en el 0%, sus mínimos históricos. La facilidad marginal de crédito, por la que presta a los bancos a un día, se queda en el 0,25%, y la facilidad de depósito en el -0,40%. El Consejo de Gobierno sigue esperando que los tipos “se mantengan en los niveles actuales, o en niveles inferiores”, durante un período prolongado que superará “con creces” el horizonte de sus compras netas de activos.



En relación con las medidas de expansión cuantitativa (QE), tampoco ha habido novedades: el BCE mantendrá las compras de su programa de compras de activos en su nivel actual de 80.000 millones de euros mensuales hasta el final de marzo de 2017 y, a partir de abril de 2017, las compras netas continuarán a un ritmo mensual de 60.000 millones de euros hasta el final de diciembre de 2017, “o hasta una fecha posterior si fuera necesario”. En todo caso, las compras seguirán hasta que observe un ajuste sostenido de la senda de inflación que sea compatible con el objetivo de inflación del Consejo de Gobierno.



En ese sentido, Draghi ha apuntado durante su comparecencia que “no hay signos de una tendencia al alza convincente de la inflación subyacente” (la que excluye precios de la alimentación y carburantes), aunque ha reconocido que el IPC subirá a corto plazo debido a los precios de la energía. En diciembre, el IPC alcanzó una tasa de un 1,1% interanual, su mayor subida desde 2013.



Las compras netas se llevarán a cabo paralelamente a la reinversión del principal de los valores adquiridos en el marco de este programa que vayan venciendo. “Si las perspectivas fueran menos favorables, o si las condiciones financieras fueran incompatibles con el progreso del ajuste sostenido de la senda de inflación, el Consejo de Gobierno prevé ampliar el volumen y/o la duración de este programa”, ha aclarado la institución.