Merkel llama a los europeos a no dejarse dividir por el Brexit

La Unión Europea no puede permitir que la salida del Reino Unido la divida, consideró hoy la canciller alemana, Angela Merkel, quien se manifestó al mismo tiempo confiada en la unidad del bloque.



"No tengo miedo de que no podamos permanecer unidos. Para mí lo esencial es que Europa no permita ser dividida y es lo que vamos a garantizar a través de nuestros contactos", declaró la mandataria al término de una reunión en la sede de la cancillería con el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni.



Un día después de que la primera ministra Theresa May anunciase la salida del Reino Unido también del mercado único y un mayor control de la inmigración, Merkel valoró que ahora los europeos tenían "una impresión clara" de las intenciones de Londres tras el referéndum.



La jefa del gobierno alemán reiteró que las negociaciones para la escisión solo habrán comenzado después de que Londres solicite formalmente la salida invocando el artículo 50 de los Tratados Europeos.



"Ahora tenemos más claro qué significa" el Brexit, dijo Gentiloni, quien efectuó su primera visita oficial a Berlín. "Creo que la Unión Europea está lista para debatir con solidaridad entre nosotros y en un clima de amistad hacia el Reino Unido", señaló.



Al mismo tiempo, los líderes apostaron por una mayor cooperación entre sus países en vista del creciente populismo y de la incertidumbre que genera la futura política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



"Ganaremos confianza si solucionamos los problemas", se mostró convencida Merkel y enumeró entre los problemas el de la migración, el empleo, la seguridad y el crecimiento económico.



"Estos son las grandes tareas de las que se tiene que ocupar Europa. En estos puntos debe haber solidaridad entre los Estados miembro", demandó.



"¿Qué debe hacer Europa? La respuesta solo puede venir de nosotros mismos", opinó Gentiloni. "Si no logramos dar respuesta a esta inseguridad y a los problemas del desempleo, nos será difícil convencer a nuestros conciudadanos (...) Debemos ver a Europa como una perspectiva, no como historia".



Los jefes de gobierno participarán esta tarde en un foro económico bilateral que girará en torno a la digitalización de la industria y las posibilidades de un desarrollo sostenible.



Italia será sede el 25 de marzo de las celebraciones del sexagésimo aniversario de los llamados Acuerdos de Roma de fundación de la Comunidad Económica Europea (CEE). A finales de mayo albergará la cumbre del G7. Alemania, por su parte, organizará a principios de julio en Hamburgo la cumbre del G20.