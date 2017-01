Deutsche Bank mete la tijera en los bonus de sus directivos

Deutsche Bank recortará los bonus de sus directivos y banqueros de inversión, según publica la agencia Reuters, que vincula esta medida a los esfuerzos del gigante bancario alemán por obtener beneficios pese a los altos costes judiciales.



El mayor banco alemán no otorgará bonus a los miembros del consejo de administración, señala la agencia británica, que cita personas conocedoras del asunto. Los empleados con cargos de como vicepresidente, director o director general no obtendrán una gratificación por su desempeño en 2016, aunque a cambio se les ofrecerá lo que se denomina un bonus ‘retenido’.



De este modo, se diferirá y si el precio de las acciones de Deutsche Bank no sube un 30% en los próximos tres o cuatro años, el bonus será cancelado.



Un pequeño número de empleados, cuya posición es de importancia sobresaliente para el futuro del banco, obtendrá un incentivo a más largo plazo, en parte en acciones, diferido por hasta por seis años.



Deutsche Bank, que presentará el 2 de febrero los resultados de 2016, no ha confirmado la información.



El primer banco de Alemania pagará en EEUU 7.200 millones de dólares para cerrar los litigios vinculados con la venta de valores respaldados por hipotecas antes del estallido de la crisis financiera de 2008. El consejo de administración de Deutsche Bank ya se quedó el año pasado después de que la entidad perdiera unos 6.700 millones de euros en 2015.