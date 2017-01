Íntimo de Berlusconi y antiabortista: así es Tajani, el futuro presidente de la Eurocámara

Aún no es oficial, pero la retirada del candidato liberal, Guy Verhofdstadt, de la terna de candidatos a presidente del Parlamento Europeo induce que el pacto entre liberales y populares europeos es un hecho.



Esa circunstancia aumenta el favoritismo del popular Antonio Tajani, al cual solamente una sorpresa mayúscula alejaría hoy de la Presidencia. Tajani es un político italiano procedente de la derecha conservadora – Forza Italia – de su país y, por lo tanto, próximo a Silvio Berlusconi. En cualquier caso, el que será nuevo presidente de la Eurocámara lleva más de dos décadas dedicadas exclusivamente a las instituciones europeas ajeno a la 'micropolítica' nacional.



Sin embargo, esa nebulosa que en ocasiones supone la política institucional europea, al menos a ojos de los ciudadanos, que pierden de vista y oído a los políticos emigrados a Bruselas, no ha evitado que varios grupos feministas hayan salido en contra del que será, previsiblemente, y en cuestión de minutos, presidente de la Eurocámara.



Según la web Tribunafeminista, Tajani ha mostrado una “ constante oposición al aborto y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”. Entre otras cosas que lo demuestran, considera esta plataforma en defensa de la igualdad, está el voto en contra de Tajani a la estrategia de la UE para la igualdad de género 2015-2020.



Con esta Presidencia, los populares europeos harán su particular hat-trick institucional. Miembros de ese grupo político coparán las tres instituciones más importantes de la Unión Europea, como el Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo.