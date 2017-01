El Parlamento Europeo rompe la gran coalición de 38 años para decidir su presidente 

Los 751 miembros que componen el Parlamento Europeo deciden este martes a través de varias votaciones quién es el sucesor de Martin Schulz como presidente de la cámara. Los principales favoritos para hacerse con el trono son dos italianos que representan a las dos fuerzas mayoritarias del Parlamento: Antonio Tajani en nombre del PP y Gianni Pittella en nombre de los socialistas.



Esta votación va a ser histórica, ya que desde 1979, populares y socialistas han mantenido una ‘gran coalición’ para decidir en consenso la Presidencia de la cámara de representación política más importante de Europa. Hasta este martes, socialistas y populares se unían para repartirse el poder en el Europarlamento. La Presidencia de la primera mitad de la legislatura correspondía a una fuerza, y la otra mitad a la otra.



Sin embargo, la renuncia esperada de Martin Schulz y la correlación de fuerzas en los otros órganos decisorios de la Unión Europea ha provocado que los socialistas no vayan a ‘respetar’ en esta ocasión el trato tácito que mantienen con los populares. Los socialistas argumentan que si entregan la Presidencia de la Cámara al grupo europeo del PP, éste mandará sobre todas las principales instituciones: Parlamento Europeo, Consejo Europeo y Comisión Europea.



No obstante, como voluntad no es lo mismo que realidad, el deseo de los socialistas de seguir al frente de la cámara de representación parece complicado de realizarse. Los populares cuentan con bastantes más votos a su favor, y la posibilidad de sumar los apoyos de liberales y conservadores en una más que previsible segunda vuelta (que se produce cuando después de tres votaciones nadie ha conseguido el 50% más uno de los votos). Los socialistas, por el contrario, apenas podrían sumar, si lo hicieran, los votos de la izquierda y de los verdes.



Los candidatos de cada una de las fuerzas europeas son:



Eleonora Forenza, Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (Italia),



Jean Lambert, Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea (Reino Unido),



Gianni Pittella, Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (Italia),



Laurentiu Rebega, Grupo Europa de las Naciones y de las Libertades (Rumanía),



Helga Stevens, Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (Bélgica),



Antonio Tajani, Grupo del Partido Popular Europeo (Italia), y



Guy Verhofdstadt, Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales (Bélgica).