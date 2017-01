El Santander y BBVA se libran de la parte más onerosa en los nuevos test de estrés de la Fed

La Reserva Federal modificará los test de estrés a los que somete a la banca, un cambio que permitirá que varios bancos extranjeros en el país, entre ellos Banco Santander, BBVA, el francés BNP Paribas o el canadiense Bank of Montreal, se libren de cumplir la parte más exigente del proceso.



Según publica Financial Times, a partir de este año, se espera que Santander y un puñado de otros bancos que tienen operaciones en EEUU por debajo de ciertos umbrales de tamaño queden excluidos de la parte cualitativa de la prueba, que ha sido el principal escollo para las entidades en los últimos años.



Todavía deberán someterse al elemento cuantitativo de las pruebas, que evalúa si un banco tiene una posición financiera lo suficientemente fuerte como para seguir operando en medio de un shock del sistema.



En virtud de propuestas presentadas a consulta en septiembre pasado, la Fed planea eximir de la parte cualitativa de su prueba de estrés a las “firmas grandes y no complejas” con activos de entre 50.000 y 250.000 millones de dólares, menos de 10.000 millones de balance en exposición extranjera y un total de activos no bancarios consolidados inferior a 75.000 millones.