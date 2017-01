Schäuble retoma su ofensiva contra las políticas del BCE

El Banco Central Europeo (BCE) debería comenzar a dar marcha atrás a su política monetaria ultra-laxa este año, según considera el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, en una entrevista al diario Sueddeutsche Zeitung.



“El BCE tendrá la difícil tarea de salir de la política monetaria ultra-expansiva”, ha destacado el influyente ministro, que añade que “presumiblemente sería correcto que el BCE se atreviera a salir este año”. No obstante, aunque ha admitido que no es fanático de la política monetaria del BCE, Schäuble ha reconocido que la institución “tiene un mandato para la zona del euro, y lo lleva a cabo bien”.



El ministro, que considera “posible y necesario” que el próximo gobierno que salga de las elecciones generales de Alemania que se celebrarán en septiembre reduzca los impuestos, reflexiona que las proyecciones de que la inflación podría llegar al 3% en el país este año exacerbarían las preocupaciones sobre los actuales tipos bajos.



Para Schäuble, el problema es que varios países de la eurozona no han sido capaces de aumentar la competitividad todo lo necesario. “El problema es la debilidad de los otros países, no la fuerza de Alemania”, ha apuntado.



A su juicio es necesario asimismo un gran esfuerzo para convencer a los ciudadanos alemanes de que la moneda común proporcionaba más empleo, beneficios sociales y de negocios que riesgos y consecuencias negativas. Sin embargo, para hacer que cale el argumento es esencial que Italia y otros países se apeguen a las normas acordadas.