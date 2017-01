La Comisión Europea de Medio Ambiente ignora a los científicos y respalda el CETA

De nada han servido las presiones ejercidas por parte de activistas, científicos y eurodiputados. La Comisión Europea de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) ha respaldado el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA) a pesar de los muchos informes médicos y científicos que ha recibido donde le advierten de los riesgos que ese acuerdo puede causar en la salud pública y en el planeta.



El representante del partido de Los Verdes, Bart Staes, asegura que con la aprobación del CETA, la Comisión socava la directiva de la UE sobre la calidad de combustibles, permite que se utilice el cianuro en minería y otros productos “cancerígenos” en muchos otros sectores, como la alimentación.



En este sentido, la presidenta del Council of Canadians, Maude Barlow, asegura que el CETA puede ser un golpe para los granjeros europeos porque con una agroindustria “sin controles de bienestar animal y con estándares mínimos de seguridad”. Council of Canadians es una organización que lucha por la justicia social y que denuncia un tratado que va a “empeorar” a las dos regiones.



“Canadá no es la naturaleza virgen que los europeos imaginan con pequeñas granjas salpicando el paisaje. Con el NAFTA, Canadá está inmerso en una agricultura de producción a gran escala, con la mitad de su producción procedente de tan solo el cinco por ciento de las explotaciones”, sentencia Barlow.



El eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, ha asegurado nada más conocerse el resultado de la votación (40 a favor, 24 en contra) que la Comisión ha decidido respaldar un acuerdo que agrede al planeta.





ÚLTIMA HORA La Comisión de Medioambiente d @Europarl_ES respalda el #CETA. 40 diputados han votado contra el planeta y su gente; 24 a favor pic.twitter.com/jXiQGWT4VJ — Florent Marcellesi (@fmarcellesi) 12 de enero de 2017

En cualquier caso, ahora queda que el Parlamento Europeo, compuesto por 751 escaños, realice la votación. Previsiblemente saldrá adelante, aunque no se sabe todavía cuántos eurodiputados socialistas rechazarán el CETA. Para convencerles y presionarles, unafacilita la posibilidad de enviar un mensaje a los eurodiputados indecisos o favorables al CETA.