No es sólo Monte dei Paschi: otros dos bancos italianos apuntan a un rescate público

Todavía sigue sin solucionarse el embrollo de Monte dei Paschi di Siena –suspendido de cotización desde finales del año pasado a la espera del rescate público-, cuando el sector bancario italiano vuelve a dar síntomas de debilidad.



La preocupación surge en esta ocasión en torno a Popolare di Vicenza y Veneto Banca, entidades que fueron rescatadas el año pasado y que han propuesto un acuerdo de liquidación con accionistas descontentos que les costará unos 600 millones de euros. Según publica la agencia Reuters, este acuerdo se ‘comería’ las reservas de capital de los bancos, que podrían necesitar más ayudas públicas.



El nuevo consejero delegado de Popolare di Vicenza, Fabrizio Viola, ex de Monte dei Paschi contratado para supervisar una fusión con Veneto Banca, no ha descartado que las entidades necesiten hacer uso del fondo de 20.000 millones que el Gobierno italiano aprobó a finales del año pasado para las entidades en apuros. “Permítanme que primero evalúe cuánto dinero necesitamos y luego veremos cómo obtenerlo”, ha señalado.



Popolare di Vicenza y Veneto Banca, ambos entre los diez mayores bancos de Italia, fueron rescatados a principios del año pasado por el fondo Atalante, privado pero patrocinado por el Estado, después de no lograr levantar del mercado 2.500 millones de euros.



Este rescate prácticamente eliminó los ahorros de más de 200.000 pequeños accionistas. Ahora, los dos bancos proponen pagar a 169.000 de estos accionistas, que compraron acciones en los últimos diez años, el dinero correspondiente a aproximadamente el 15% de las pérdidas que sufrieron en sus inversiones si aceptan no emprender acciones legales.



“La propuesta de acuerdo tiene como objetivo hacer que el banco sea más atractivo para los potenciales inversores”, ha señalado el presidente de Popolare di Vicenza, Gianni Mion, según recoge Reuters. “El banco necesitará más capital y es impensable para los inversores poner dinero en una entidad sobre la que pesa la incertidumbre derivada de demandas pendientes”.



Además de los fondos necesarios para financiar el acuerdo de liquidación, se espera que Popolare di Vicenza y Veneto Banca registre nuevas pérdidas de préstamos en el cuarto trimestre, al tiempo que buscan compradores para unos 8.000 millones en créditos morosos. Se estima que entre los dos bancos necesitan unos 2.500 millones de euros en capital debido a las pérdidas crediticias.