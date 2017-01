El ‘yernísimo’ llega a la Casa Blanca para ser ‘el asesor’ de Trump

Trabajar codo con codo con el suegro era uno de sus principales deseos, y lo ha cumplido. Es Jared Kushner, marido de Ivanka Trump, quien a partir del próximo 20 de enero será el nuevo asesor especial de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.



El deseo para muchos pesadilla de trabajar con el suegro se ha hecho realidad gracias a la influencia que Kushner ha ejercido sobre Trump a lo largo de toda la campaña electoral. los consejos y estrategias del yerno y de su hija predilecta, Ivanka, han resultado a la postre determinantes para que Donald Trump tenga en el despacho oval su nuevo centro de trabajo.



Eso es lo que ha querido premiar el próximo presidente de Estados Unidos nombrando a Kushner como nuevo asesor de máxima confianza en la Casa Blanca. Un cargo que no requiere nombramiento del Senado y que no viola las leyes antinepotistas implantadas en Estados Unidos desde 1967.



Sin embargo, lo que sí deberá hacer Kushner es explicar cómo mantendrá separados el cargo institucional de sus multimillonarios negocios particulares. Judío ortodoxo e hijo de un multimillonario, el yerno de Trump posee una compañía de inversiones inmobiliarias y es dueño del periódico The New York Observer. Un medio que compró por 10 millones de dólares cuando apenas tenía 25 años.



Ahora tiene 35 y desde el pasado 8 de noviembre, día en que Trump venció a Hillary Clinton en las elecciones presidenciales, ha sido señalado como el verdadero poder en la sombra de la legislatura entrante. En la cabeza de Kushner está diseñada la nueva estrategia que Trump llevará a cabo, entre otras cosas, en Oriente Próximo. Un dato esperanzador para Israel y preocupante para la región, ya que el ‘yernísimo’ ha potenciado diversas acciones proisraelís a lo largo de su carrera.



“Jared ha sido un tremendo activo y un asesor de confianza durante la campaña y la transición, y me enorgullece tenerlo en un puesto de liderazgo en mi administración”, dijo Trump sobre su yerno en declaraciones recogidas por El País.



El secretario de Estado hizo negocios con países sancionados



El candidato a ser el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, mantuvo operaciones comerciales con Irán, Sudán y Siria cuando estos países sufrían las sanciones impuestas por Estados Unidos, que los consideraba Estados “defensores del terrorismo”.



Sucedió en los años 2003, 2004 y 2005, años en los que Tillerson era uno de los altos cargos de la empresa petrolera ExxonMobil, que fue la que tuvo negocios con esos países.



Según apunta el medio USA Today, “la compañía subsidiaria de ExxonMobil realizó ventas a Irán por valor de 53,2 millones de dólares, a Sudán por valor de 600.000 dólares y a Siria por valor de 1,1 millones de dólares”.



La respuesta de la empresa petrolera es que esos negocios fueron responsabilidad de la empresa subsidiaria Infineum, que tenía su base en Europa y en donde no participó ningún ciudadano estadounidense.