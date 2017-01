Trump responde a Meryl Streep: “Es una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood”

La veterana actriz Meryl Streep obtuvo ayer un Globo de Oro por su trayectoria en el séptimo arte. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood premió a una actriz que en su discurso lanzó varios dardos políticos a una misma diana: Donald Trump.



La actriz asegura que Trump protagoniza una imagen que no puede todavía quitarse de la cabeza. Se trata de una burla que el nuevo presidente de Estados Unidos realizó en el año 2015 al periodista discapacitado de New York Times, Serge Kovaleski.



“La imitación me rompió el corazón. No puedo quitármela de la cabeza porque no fue una película, fue algo real” afirma una Streep abatida, que advierte que “la falta de respeto llama a la falta de respeto, la violencia llama a la violencia. Cuando los poderosos usan su posición para intimidar a otros, todos perdemos".



Sin embargo, estos mensajes no se han quedado ahí y Donald Trump ha decidido responderle a través de su canal habitual, las redes sociales. En varios mensajes enlazados, el que a partir del 20 de enero será, oficialmente, presidente de Estados Unidos, asegura que Streep es una “fan de Hillary Clinton” y una de las actrices “más sobrevaloradas” de Hollywood.





Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

"groveling" when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

Además, asegura que no se burló de ningún reportero discapacitado – “nunca haría algo así” –. Simplemente, afirma, le mostró que había cambiado una historia para “hacerme parecer malo”, y finaliza con un “¡sencillamente más prensa deshonesta!”.