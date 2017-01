El Gobierno británico deja de ser el primer accionista de Lloyds y recupera un 88% del rescate

Más de ocho años después del rescate público, el Estado británico ha dejado de ser el principal accionista de Lloyds Banking Group, al ostentar ya una participación de apenas el 6% tras las últimas ventas realizadas. El Gobierno llegó a inyectar 20.500 millones de libras en Lloyds, lo que le otorgó una participación de un 43% en el banco, de los que se han recuperado hasta el momento 18.000 millones de libras, un 87,8% del total.



“Devolver a Lloyds al sector privado y recuperar todo el dinero que el contribuyente inyectó al banco durante la crisis financiera es una prioridad para el Gobierno”, ha señalado el ministro de Hacienda, Philip Hammond.



“La confirmación de que ya no somos el mayor accionista del banco y que ahora hemos recuperado más de 18.000 millones para los contribuyentes de Reino Unido es una prueba más de que estamos en camino de recuperar todo el dinero inyectado en el banco durante la crisis financiera”, ha añadido. El Tesoro ha aclarado que todos los ingresos obtenidos por las ventas se utilizan para reducir la deuda nacional.



“El anuncio de hoy de que el Gobierno del Reino Unido ya no es nuestro mayor accionista es un hito clave en el viaje de Lloyds Banking Group a la plena propiedad privada, devolviendo el dinero de los contribuyentes con ganancias”, ha destacado por su parte Antonio Horta Osorio, presidente ejecutivo de Lloyds.



El banquero, ex del Santander, considera que “también refleja el duro trabajo realizado por todos en Lloyds durante los últimos cinco años para transformar al grupo en un banco de bajo riesgo y centrado en el cliente, comprometido en ayudar a Gran Bretaña a prosperar”.



UK Financial Investments, el organismo que gestiona la participación del contribuyente en Lloyds, se vio obligado a dejar de vender acciones a principios del año pasado debido a la volatilidad del mercado de valores, pero reanudó el proceso de devolver al prestamista a la propiedad privada en octubre, según publica The Telegraph.



La reducción de la participación del Gobierno deja a la firma estadounidense de inversiones Blackrock como el mayor accionista del prestamista, según datos compilados por Bloomberg.