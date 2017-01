Cuatro muertos y once heridos en un nuevo atentado en Turquía

Menos de una semana después del atentado perpetrado por el Daesh en Estambul, que acabó con la vida de 39 personas, Turquía vuelve a ser escenario de un acto terrorista. En este caso ha sucedido en Esmirna (Izmir), una ciudad turística al suroeste del país, donde un coche bomba ha dejado hasta el momento cuatro fallecidos - dos de ellos los presuntos terroristas - y once heridos.



El acto terrorista ha tenido como objetivo el edificio que alberga los juzgados de la ciudad. Un hecho que levanta las sospechas de que en esta ocasión es probable que no haya sido el Daesh el responsable del atentado.





Turkey car bomb and gun attack near courthouse in Izmir pic.twitter.com/zPGaGpLvWf

Video of the clash between gunmen and police in front of İzmir Court, Turkey, following an explosion. pic.twitter.com/3hFJX1gSLP