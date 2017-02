El 83% de los internautas dejaría de usar un servicio 'online' si cree que no protege sus datos

La mejora de las redes y el 'boom' de los dispositivos móviles inteligentes siguen impulsando las cifras de conexión en nuestro país, hasta superar los 27,7 millones de usuarios de Internet en 2016. Por primera vez, el porcentaje de españoles de entre los 16 y los 64 años que se conectan a la Red superó el 80%. Y uno de los aspectos que más preocupa a esta población internauta es la privacidad y la protección de sus datos en el mundo 'online'.



Así lo revela el informe 'La Sociedad de la Información en España 2016' elaborado por Telefónica, que señala que un 83,1% de los internautas dejaría de utilizar un servicio si considera que no sigue las normas de control de privacidad. Un porcentaje que asciende al 87,4% en el caso de las mujeres y al 88,1% en la franja de edad entre los 20 y 24 años.



Los usuarios creen que sus datos les pertenecen a ellos y no a las compañías o servicios digitales, por ello, nueve de cada diez piensan que debería ser posible identificar y borrar los datos personales en Internet. Al 82,2% le preocupa perder el control de su información personal, al 77,9%, no poder controlar sus fotografías o vídeos y al 67,9% que su historial de búsqueda quede al descubierto (en este sentido, más de dos de cada tres usuarios considera que el historial de navegación debería ser privado).



Con estos datos, queda claro que la privacidad es un aspecto clave para los internautas y no están dispuestos a renunciar a ella. Tan solo un 17,4% permitiría a las administraciones públicas acceder a sus datos, aunque el porcentaje sube al 41,9% en el caso de la policía.



Sin embargo, lo que llama la atención es que a pesar de estas reticencias, poco más de un tercio de los usuarios lee las cláusulas de privacidad de los programas que instala en su ordenador o de las aplicaciones que descarga en su dispositivo móvil.



La cuarta plataforma



Esta domingo, en el marco del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, Telefónica dará más detalles sobre su propuesta denominada 'Cuarta plataforma', una iniciativa que, según anunció en septiembre el presidente del grupo, José María Álvarez-Pallete, busca “devolver al cliente el control de sus datos”.



La intención de la compañía es que sus clientes puedan conocer la información que los servicios OTTs (como Google o Facebook) maneja sobre ellos y tengan la posibilidad de decidir si quieren bloquearles el acceso a sus datos o cobrarles por ellos. De esta forma, el propio usuario podrá gestionar y “monetizar” sus datos.