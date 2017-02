Telefónica vuelve a exigir las mismas reglas para WhatsApp, Google o Netflix

Telefónica ha reclamado de nuevo este viernes que los denominados servicios OTTs ('Over The Top'), que incluyen plataformas como WhatsApp o Skype, estén reguladas por unas normas simétricas a las de las compañías de telecomunicaciones.



“Con los mismos servicios debe haber la misma regulación y fiscalidad”, ha asegurado el presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez, durante la presentación del informe 'La Sociedad de la Información en España 2016', la última edición de los usos y tendencias del mundo digital en nuestro país que elabora cada año la compañía.



En esta ocasión, Gilpérez se ha referido a las OTTs como un “hipersector” que está llegando a todos los ámbitos, como el de la televisión de pago, por lo que ha señalada específicamente a Netflix y HBO, que ya han aterrizado en España.



Además, el presidente de Telefónica para nuestro país ha instado a intensificar la lucha contra la piratería. “Tenemos que proteger el contenido y a los autores”, ha defendido, tras calificar al acceso de contenidos de manera ilegal como una “lacra”. En su opinión, no solo hay que perseguir la piratería con normas y sanciones, sino también abordar el tema mediante políticas educativas.



La televisión y los contenidos es la nueva gran apuesta de Telefónica, con una fuerte inversión para la creación de series de televisión para su plataforma Movistar+. En este sentido, el gran reto de la compañía es impulsar la penetración de la televisión de pago para alcance niveles de otros países europeos y que su servicio televisivo sea un “referente en Europa”. Gilpérez espera además convertir a España en “el 'hub' mundial de los contenidos de habla hispana”.



De acuerdo a los datos del informe publicado hoy, la televisión de pago alcanzó en 2016 los 5,8 millones de suscriptores en nuestro país gracias a la comercialización de paquetes convergentes y a la introducción de nuevas funcionalidades y capacidades como el video bajo demanda, la televisión a la carta, la posibilidad de grabar contenidos o, últimamente, la posibilidad de descargar contenidos en los dispositivos para poder visionarlos sin conexión a la red.



Por otro lado, tanto Gilpérez como José María Sanz-Magallón, director general de la Fundación Telefónica, han destacado la importancia de la seguridad y la privacidad en el ámbito 'online'. Según el estudio, es uno de los puntos que más preocupan a los usuarios y el 83,1% de los internautas estaría dispuesto a dejar de utilizar un servicio si no protege correctamente sus datos.