Los partidos exigen al Gobierno que reclame a Apple los impuestos no pagados

La mayoría de los partidos del Congreso ha pedido hoy al Gobierno que reclame los impuestos que Apple ha evitado pagar al fisco español desde 2003 a través de un mecanismo fiscal por el que registraba todas sus ventas en Irlanda y por lo que fue multado por la Comisión Europea.



En concreto, la Comisión de Hacienda y Función Pública ha sacado adelante una proposición no de ley pactada entre el Grupo Mixto (Compromís) y el PSOE y Ciudadanos que insta al Ejecutivo a recuperar el dinero y a “investigar si otras compañías multinacionales han utilizado métodos similares al de Apple para evitar pagar impuestos y, de ser así, recuperarlos”. La iniciativa ha recibido 21 votos a favor, 14 en contra y una abstención.



La Comisión Europea impuso el 30 de agosto del año pasado al gigante tecnológico una multa de 13.000 millones de euros por beneficiarse de un trato de favor fiscal en Irlanda para pagar menos impuestos por los ingresos generados en el Viejo Continente entre 2003 y 2014. En ese tiempo, pagó una tasa efectiva del 0,005% de Impuesto de Sociedades sobre sus beneficios en Europa.



El mecanismo utilizado por la firma de Cupertino consistía en registrar todas las ventas en Irlanda, en lugar de hacerlo en los países en los que se producían, lo que le permitiría pagar un impuesto más bajo, pues Irlanda tiene un tipo impositivo del 12,5%. Además, la compañía alcanzó un acuerdo fiscal con las autoridades irlandesas por el cual ha acabado pagando una tasa efectiva del 0,005%.



Según recoge Efe, el diputado de Compromís Ignasi Candela, quien registró la proposición que hoy se ha debatido en la Comisión de Hacienda, ha afirmado que no se entendería que el Gobierno pida un esfuerzo fiscal a miles de ciudadanos y no hiciera lo mismo con empresas que pueden recurrir ingeniera fiscal para no pagar impuestos.



Por su parte, el portavoz de Fiscalidad de Ciudadanos, Francisco de la Torre, ha subrayado que el Gobierno aún no ha desvelado si ha pedido información a la Comisión Europea para empezar a investigar el caso de Apple, aunque ayer le transmitieron que mantienen contacto constante con las instituciones europeas.



La diputada de ERC Ester Capella también ha apoyado la proposición, que en su opinión apuesta por la “transparencia fiscal”, mientras que Alberto Garzón, diputado de IU, ha señalado que es “inmoral e ilegítimo” el tipo de actuaciones llevadas a cabo por la compañía de la manzana mordida.



De acuerdo a las mismas informaciones, el diputado del PP Juan Bravo ha señalado que está de acuerdo en el fondo de la propuesta para evitar la elusión fiscal y ha apoyado la creación de una subcomisión para analizar la armonización y coordinación fiscal europea e internacional y las medidas sobre lucha contra el fraude y paraísos fiscales. La creación de dicha subcomisión, que ha sido aprobada por unanimidad, fue solicitada por el PSOE.