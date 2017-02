La ciberseguridad, la multibiometría o la automatización: los retos tecnológicos de la banca

La transformación digital ha llegado con fuerza al sector bancario, en el que las nuevas 'fintech' y los OTT ('over the top') de Internet, como Apple, han empezado a competir con las grandes entidades tradicionales. La nueva realidad trae consigo nuevos retos relacionados con la seguridad y la protección de datos de los clientes o el acceso multicanal.



En este sentido, los expertos de Vector ITC Group, un proveedor de servicios tecnológicos y digitales, señalan que la evolución digital de la banca ha de sustentarse en la reducción de costes, la mejora del conocimiento del cliente, el acceso multicanal y multiplataforma, así como un mayor control de seguridad. Desde la compañía han analizado cuáles serán las tendencias principales del sector en el ámbito digital para 2017:



'Ciberseguridad'



El principal desafía de la digitalización de la banca es la 'ciberseguridad', que ha pasado de ser un tema técnico a tener una mayor dimensión asociada a áreas de negocio. “La tendencia es implantar plataformas de seguridad preventiva a base de recolección e ingesta de datos de todos los sistemas, bases de datos para almacenamiento de información y su uso en tiempo real, para analizar el comportamiento y control de alertas”, indica al respecto Raúl Rodríguez, responsable del área de Soluciones, Vector ITC Group.



Multibiometría



Otro reto, relacionado también con la seguridad, es poder facilitar a los clientes el acceso a través de canales remotos evitando amenazas como la suplantación. La identificación correcta de clientes con mecanismos que incluyen información biométrica, así como la verificación de los mismos utilizando patrones biométricos permitirá a los bancos ofrecer a sus clientes nuevos servicios a través de estos canales de acceso.



Onboarding automático en remoto



En este sentido, el grupo Vector prevé que aumentarán las soluciones que permiten a los clientes del banco darse de alta y contratar productos desde su dispositivo móvil de forma fácil, intuitiva y desatendida. El registro automático se produce de forma segura, gracias a los procesos de captura y verificación de validez del documento, captura de los citados patrones biométricos e identificación del cliente.



Robotic Process Automation (RPA)



Otra tecnología en la que avanzará la banca es el RPA, un software capaz de emular las acciones repetitivas que realiza una persona sobre las aplicaciones existentes. Basándose en reglas predefinidas, estas tareas son realizadas con una precisión operativa del 100% reduciéndose el tiempo de ejecución y el coste asociado. Además, estas soluciones permiten una auditoría de los procesos mejorando la trazabilidad continua de las operaciones realizadas.



“Este tipo de soluciones no dependen de desarrollos IT no requieren cambios en la infraestructura y operan a través del interfaz de usuario de las aplicaciones ya existentes”, apunta Rodríguez.



APIs: 'Apificacion' de las aplicaciones



Por otro lado, las normativas como PSD2 que obligan a los bancos a abrir sus servicios a terceros implican una modernización de la arquitectura del 'core' bancario. El modelo de APIs abiertas permitirá a empresas 'fintech' generar modelos de negocio asociados a la banca. Para ello la banca no tendrá más remedio que intentar sacar provecho de esta situación ofreciendo unos servicios de APIs donde se monetizará por el uso de las mismas, aseguran los expertos. La idea es mejorar la convivencia entre los nuevos elementos del ecosistema financiero donde las 'fintech' deberán considerarse socios más que competidores.



Know Your Customer (KYC)



KYC son los controles y procesos de supervisión de las entidad para conocer a sus nuevos y antiguos clientes, con la intención de evitar mantener relaciones comerciales con personas involucradas en delitos de blanqueo de capitales o terrorismo. En este sentido, los bancos deben trabajar en el proceso de KYC avanzado, en el que además de tener identificado al cliente, se obtendrá información general del mismo como pueden ser hábitos, gustos, aficiones, etc... De esta manera se podrá mejorar la oferta de productos y vinculación del cliente basado en técnicas de 'big data' que permitan la simplificación de procesos operativos y de relación con los clientes, explica Vector.



Servicios en la 'nube' pública



Históricamente los bancos siempre han querido mantener el control de sus infraestructuras de tal forma que todos los servicios eran implantados 'Onpremise'. Esto implicaba un sobrecoste tanto por el número elevado de data centers dedicados como de personal de tecnología necesario para su mantenimiento. “El uso de servicios en la 'nube' pública ofrecerá a los bancos una mejora en nuevas funcionalidades, flexibilidad y agilidad en el despliegue. El reto consiste en integrar los nuevos servicios ofrecidos desde la Cloud pública con los actuales servicios Onpremise”, señala el responsable del área de Soluciones de Vector ITC Group.