Así serán los primeros programas de televisión de Apple

Apple entra de lleno en la producción de producción de programas de televisión. La compañía de la manzana mordida ha desvelado ya sus dos primeros contenidos, que verán la luz en abril exclusivamente en su servicio Apple Music: 'Planet of the Apps' y 'Carpool Karaoke'.



El primero de ellos será un 'talent' show' similar a 'La Voz' en el que desarrolladores de aplicaciones mostrarán sus proyectos y lucharán por llevarse un premio de 10 millones de dólares en capital riesgo de la firma Lightspeed Ventures para llevar su idea al mercado.



Los jueces y 'coaches' de los emprendedores serán Will.i.am, Jessica Alba, Gwyneth Paltrow y el inversor Gary Vaynerchuk, como muestra el vídeo que han publicado los de Cupertino.







Parece que profesionales de la industria tecnológica e incluso trabajadores de propia compañía no se han tomado muy bien eso de convertir el desarrollo de una 'app' y la búsqueda de financiación en un 'talent' y el programa ya ha recibido varias críticas.





Apple should be producing amazing content like Netflix Originals does. Not this garbage. I am disappointed. — Dan Counsell (@dancounsell) 14 de febrero de 2017

I can’t wait to see https://t.co/50qeVJsNkW doing code review. “You’ve got an unsatisfiable layout constraint, look at my gold shoes!” — Paul Haddad (@tapbot_paul) 14 de febrero de 2017

“Apple debe producir contenido sorprendente como hace Netflix. No esta basura. Me siento decepcionado”, asegura Dan Counsell, fundador de RealMac Software, mientras que Paul Haddad, desarrollador de destacadas aplicaciones de iOS como Tweetbot, carga contra la elección de los 'coaches'.Por su parte, 'Carpool Karaoke' será un 'show', en el que artistas y famosos cantan junto al presentador dentro de un coche y revelan detalles de su vida.