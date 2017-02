¿Por qué Tesla no ha salido escaldada de su buena relación con Trump?

El CEO de Uber, Travis Kalanick, y el líder Tesla, Elon Musk, fueron dos de los fichajes estrella del presidente de EEUU, Donald Trump, para su foro de asesores estratégicos. El respaldo al mandatario le reportó a la 'app' de transporte un duro boicot por el que decidió abandonar el consejo asesor, sin embargo, el fabricante de coches eléctricos apenas ha visto afectado su negocio y su imagen, aunque Musk no tiene pensado renunciar al equipo de Trump.



La reacción entre los detractores del polémico presidente con estas dos compañías ha sido muy distinta. Uber llegó a perder en unos días 200.000 usuarios tras una campaña en las redes social con la etiqueta #DeleteUber en la que se llamaba a borrar la aplicación del móvil por apoyar las políticas de Trump. Rostros muy conocidos del cine y la televisión se sumaron al boicot, que se hizo más fuerte después de que muchos entendieran que la compañía se había aprovechado de la huelga de taxistas en el aeropuerto JFK en protesta por el veto de los extranjeros de siete países de mayoría musulmana para hacer negocio.



Kalanick optó entonces por dejar el consejo estratégico y comentar públicamente su desacuerdo con esta medida migratoria. “Hoy he hablado con el presidente sobre el decreto migratorio y los problemas que genera en nuestra comunidad. Le he hecho saber que no puedo participar en su consejo económico. Unirme a ese grupo no significa que apoye al Presidente y sus intereses pero por desgracia se ha interpretado así”, explicó en una carta.



“La asunción de que Uber o yo, de alguna manera, apoyábamos los planes de la Administración, ha creado una brecha entre los que realmente somos y lo que la gente cree que somos”, apuntaba además en la misiva.



Tesla, por su parte, no ha visto mermado su número de clientes ni ha sufrido ningún tipo de campaña en internet por su presencia en el comité de Trump. Y eso que, pese a sus diferencias iniciales, mantiene una buena relación con el nuevo presidente de EEUU, que incluso ha catapultado las acciones de la compañía desde que el republicano ganó las elecciones del pasado 8 de noviembre.



Para Bloomberg, una de las explicaciones de estas diferentes reacciones es que Uber tiene más competencia y, por tanto, es más fácil 'pasar' de la aplicación y contratar los servicios de un rival. La semana pasada, Lyft superó por primera vez a Uber en número de descargas en EEUU, Sin embargo, en el caso Tesla, es más complicado encontrar un vehículo eléctrico potente al coste de los nuevos modelos de la empresa de Musk.



Puede que también tengan algo que ver las polémicas previas, pues la 'app' de alquiler de coches con conductor ha enfadado a los taxistas e incluso a sus propios chóferes y se ha enfrentado a críticas relacionadas con la seguridad, mientras que Tesla y su fundador son considerados como pesos pesados en el ámbito de la sostenibilidad y las energías limpias.



Y es que, como apunta el citado medio, los estadounidenses tampoco han iniciado campañas contra marcas y compañías como Pepsi o Walmart, cuyos directivos también forman parte del consejo asesor de Donald Trump.