Uber ficha a un ex de la NASA para desarrollar coches voladores

Ver coches sobrevolando ciudades podría convertirse en algo habitual mucho antes de lo que imaginamos. La industria ya está empezando a diseñar este tipo de vehículos que recuerdan a películas como 'Blade Runner'. Poco después de que Airbus fechara a finales de este mismo año las primeras pruebas de su coche volador, Uber ha contratado a un ex de la NASA para no perder la batalla frente al fabricante de aviones.



Según informa Financial Times, la 'app' para alquilar vehículos con conductor acaba de fichar a Mark Moore, un veterano ingeniero que ha trabajado durante las últimas tres décadas para la agencia espacial estadounidense. Liderará la división Uber Elevate que la compañía anunció el pasado octubre, un servicio de taxis voladores con tecnología de “aterrizaje y despegue vertical” de corto alcance, conocida como VTOL.



Precisamente, Moore ha dirigido parte de sus investigaciones a sistemas autónomos y de propulsión aérea y en un informe señaló la capacidad VTOL de bajo nivel de emisión, eficiente y fiable como una buena alternativa para los medios de traslado actuales.



En octubre, Uber aseguró que “la aviación bajo demanda tiene el potencial de mejorar radicalmente la movilidad urbana, dando a la gente el tiempo perdido en sus desplazamientos diarios”. Y la incorporación de Moore será un catalizador para el desarrollo del ecosistema VTOL, considera Nikhil Goel, jefe de productos para programas avanzados de Uber, según recogen las citadas informaciones.



Hace un par de semanas, el presidente del grupo Airbus, Tom Eders desveló que estaban desarrollando prototipos de vehículos aéreos autónomos de tipo helicóptero y que el primero de ellos volará a finales de 2017.